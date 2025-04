Jao, bve! Džabe su kvečili: Srbi ludi zbog carina, nije pomoglo ni Šešeljevo uvlačenje Melaniji

Američki predsjednik Donald Tramp šokirao je mnoge u Srbiji odlukom da toj zemlji, koju je prije samo par tjedana posjetio njegov sin i snimao podcast s Aleksandrom Vučićem, odere carine od 37%. Dok je, barem zasad, poštedio Rusiju, prema Srbiji nije imao pardona, bez obzira na činjenicu da mu se Vučić i njegovi jataci, poput Vojislava Šešelja, već godinama bestidno ulizuju.

Samo prije tri dana Šešelj je htio Trumpovoj supruzi Melaniji dati 'poklon'.

- Hrvati su sklopili savez s Albancima i Šiptarima s Kosova, antisrpski savez. Sklopit ćemo i mi obrambeni savez s bratskom Mađarskom. Krajnje je vrijeme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Gdje će ga vratiti? U Rijeci. Rijeka je mađarska luka, nikada nije pripadala Hrvatskoj banovini, nju su Mađari izgradili. Iznad šireg koridora, koji će vezati Mađarsku za moru, je kajkavski kraj, to da se vrati Sloveniji, to zaslužuje Melania Trump - rekao je početkom tjedna Šešelj. Ali nije pomoglo.

Dok Vučićevi režimski mediji sve pakiraju u celofan, na društvenim mrežama komentari su nemilosrdni.

- Sreća pa je došao veliki prijatelj srpskog naroda, Srbiji 37% Ko najrođenijem bratu - jedan je od komentara.