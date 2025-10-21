Obavijesti

ISKORAK KAO ŽENA

Japan dobiva prvu premijerku: Konzervativka Takaichi dobila je potporu donjeg doma

Piše HINA,
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Očekuje se da će tvrdolinijska konzervativka Sanae Takaichi u utorak postati prva japanska premijerka nakon što je pobijedila na ključnom glasovanju u donjem domu parlamenta

Štovateljica bivšeg premijera Shinza Abea i britanske Margaret Thatcher, Takaichi je dobila 237 glasova na izborima za novog premijera u donjem domu, osvojivši većinu od 465 mjesta.

Pobjedom je uspjela napraviti iskorak kao žena u zemlji u kojoj muškarci još uvijek imaju ogromnu moć, a rezultat glasanja znači i snažno skretanje u desno Japana, bliskog saveznika SAD-a.

Pobjedu je izvojevala nakon što je njezina Liberalno-demokratska stranka, koja je vladala Japanom veći dio poslijeratne povijesti te zemlje, pristala na koalicijski sporazum s desničarskom Japanskom inovacijskom strankom, poznatom kao Ishin.

KONZERVATIVNA NACIONALISTKINJA Japan vjerojatno dobiva prvu premijerku u povijesti: Evo tko je Takaichi. Divi se Thatcher...
Takaichi će vjerojatno dobiti potporu i u manje moćnom gornjem domu i prisegnuti kao 104. japanska premijerka u utorak navečer i zamijeniti Shigerua Ishibu, koji je prošli mjesec najavio ostavku nakon što je njegova stranka poražena na izborima i za gornji i za donji dom.

No, uzlet Takaichi vjerojatno neće biti slavljen kao znak progresivnih promjena, već on označava zaokret udesno po pitanju imigracije i socijalnih pitanja.

Nakon godina deflacije, Japan se sada bori s rastućim cijenama, što je izazvalo bijes javnosti i potaknulo podršku oporbenim skupinama, uključujući krajnje desne opcije.

