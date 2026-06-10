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VODEĆI DOBAVLJAČI

Japan i Malezija zaključile veliki posao: Osigurana je stabilna opskrba plinom za 20 godina

Piše HINA,
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Japan i Malezija zaključile veliki posao: Osigurana je stabilna opskrba plinom za 20 godina
Foto: David Mareuil

Malezija će od 2028. opskrbljivati Japan s dva milijuna tona ukapljenog prirodnog plina godišnje, u sklopu dugoročnog dogovora usred globalnih energetskih poremećaja.

Vodeći japanski proizvođač struje JERA sklopio je s malezijskom energetskom tvrtkom Petronas 20-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenim prirodnim plinom (LNG), učvršćujući veze s vodećim dobavljačem u razdoblju poremećaja u isporukama iz Perzijskog zaljeva. Petronas će od 2028. JERA-i isporučivati dva milijuna tona LNG-a godišnje, koristeći nove generacije brodova kapaciteta 174.000 prostornih metara. Suradnja s Malezijom, stabilnim dobavljačem LNG-a, postaje sve važnija zbog izraženije neizvjesnosti na međunarodnim energetskim tržištima, naglasila je japanska premijerka Sanae Takaichi nakon sastanka s malezijskim premijerom Anwarom Ibrahimom. Japanska kompanija trenutačno iz Malezije nabavlja oko 360.000 tona LNG-a godišnje, a cilj im je i u budućnosti nabavljati oko deset posto plina iz azijskih izvora, uključujući Indoneziju i Papuu Novu Gvineju.

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Malezija zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih dobavljača ukapljenog plina za Japan, s udjelom u japanskom uvozu tog energenta od oko 15 posto. 

U veljači JERA je bila potpisala 27-godišnji ugovor s katarskom tvrtkom QatarEnergy o isporuci tri milijuna tona LNG-a godišnje od 2028. godine, iz proširenog plinskog polja u Perzijskom zaljevu. Katar dijeli ogromno plinsko polje s Iranom, a u ožujku obustavili su proizvodnju LNG-a nakon napada na infrastrukturu u Ras Laffanu i Mesaidu.

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Izrael je napao iransko plinsko polje Južni Pars, a Iran je uzvratio napadom na postrojenje u Ras Laffanu. 

Iranski napadi uništili su 17 posto katarskih kapaciteta za izvoz ukapljenog plina (LNG), rekao je direktor QatarEnergyja Saad al-Kaabi 19. ožujka, i popravak će potrajati od tri do pet godina. U tom razdoblju QatarEnergy neće moći isporučivati 12,8 milijuna tona plina godišnje.

Iran je zbog američko-izraelskih napada ujedno preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja prolaze kroz Hormuz u koordinaciji s iranskom vojskom. 

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Japan nabavlja većinu energenata iz zemalja uz Perzijski zaljev i takvim je uvjetima s Malezijom dogovorio i suradnju u osiguravanju stabilne opskrbe sirovinama za proizvodnju gnojiva, te kritičnim mineralima. Planovi uključuju i suradnju na području trgovine, umjetne inteligencije, industrije poluvodiča, nuklearne energije, obrane i pomorske sigurnosti.

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