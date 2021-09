Restorani, koji su do sada mogli raditi do 20 sati i nisu smjeli posluživati alkohol, sada će moći poslovati do 21 sat i bit će bez zabrane točenja alkohola

Japan će u četvrtak, nakon gotovo pola godine, u svim svojim regijama ukinuti izvanredno stanje zbog koronavirusa, jer broj novozaraženih pada, a pritisak na zdravstveni sustav se smanjuje, izjavio je ministar gospodarstva Yasutoshi Nishimura. Premijer Yoshihide Suga će održati konferenciju za medije na kojoj će objaviti odluku nakon što će vladina radna skupina formalizirati plan. Ipak, ukidanje protuepidemijskih mjera neće biti potpuno. Nishimura je najavio da će u sljedećih mjesec dana ostati neka ograničenja u radu restorana te za događaje na kojima bi se okupio veći broj ljudi, kako bi se spriječio ponovni rast broja zaraženih. "Nema sumnje da će biti više novih slučajeva nakon što ukinemo izvanredno stanje. Moramo nastaviti s nužnim mjerama da bismo spriječili novi porast", rekao je Nishimura dodajući da će u slučaju velikog povećanja zaraženih biti moguće uvesti "kvazi" izvanredno stanje. Restorani, koji su do sada mogli raditi do 20 sati i nisu smjeli posluživati alkohol, sada će moći poslovati do 21 sat i bit će bez zabrane točenja alkohola. Japan je na vrhuncu vala imao dnevno oko 25.000 novozaraženih osoba, dok je u ponedjeljak taj broj iznosio 1.128, što je gotovo upola manje nego što ih je bilo u nedjelju (2.129). Cijepljeno je blizu 60% populacije, a vlada je najavila da će svi koji to još žele moći primiti cjepivo do studenog.