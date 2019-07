Japanci odaju počast žrtvama podmetnutog požara u studiju

Japanci, posebno poklonici animacije, okupljaju se u petak polažući cvijeće i odajući počast u spomen na 33 ubijenih u podmetnutom požaru koji se dogodio dan ranije u zgradi animacijskog studija u Kyotu.

Čovjek koji je upao u trokatnu zgradu studija uzvikujući 'Umrite!' polio je po studiju zapaljivu tekućinu, vjerojatno benzin, i zapalio je. Trideset i troje ljudi izgubilo je život, od oko 70-tak ljudi koliko se procjenjuje da ih je bilo u zgradi u trenutku podmetanja požara.

Japanski građani okupljaju se u petak na kiši ispred zgrade koja je okružena kordonom policije.

Foto: KIM KYUNG HOON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Teško je izraziti riječima kako se osjećam - kaže jedan od poklonika animacije 27-godišnji Yuichi Kumami, koji je uzeo slobodan dan od posla i iz obližnje Osake stigao kako bi položio cvijeće.

- Oni možda neće biti u mogućnosti producirati ponovno istu vrstu uradaka, ja se nadam da će i u budućnosti biti radova za pamćenje, no to bi sada moglo biti nemoguće i to je doista tužno - kaže slomljenim glasom.

Most of the 33 people who died in the Kyoto Animation studio arson attack were found on stairs leading to the building's rooftop, and the door at the top was closed when firefighters arrived.

