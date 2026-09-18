Japanci u borbi protiv inflacije: Ovako visoke ključne kamatne stope nisu imali čak 30 godina

Japanska središnja banka podigla je svoju glavnu kamatnu stopu na novu najvišu razinu u posljednju 31 godinu, čime nastavlja odmicati od desetljeća iznimno niskih troškova zaduživanja u trenutku kada se zemlja suočava sa sve većim ekonomskim pritiscima.

U potezu koji su mnogi očekivali u petak, Bank of Japan povećao je stopu s jedan posto na 1,25 posto. Radi se o razini koja u toj azijskoj državi nije zabilježena još od 1995. godine. Odluka, koja ima za cilj suzbijanje rastuće inflacije, signalizira značajan odmak od dugotrajne borbe s deflacijom.

Kraj ere jeftinog novca

Povećanje dolazi u vrijeme kada velike središnje banke širom svijeta podižu stope, dok više cijene energije uzrokovane sukobima na Bliskom istoku pomažu u poticanju inflacije. Američke federalne rezerve ranije su podigle svoju referentnu kamatnu stopu, a Europska središnja banka također je povećala troškove zaduživanja.

Bank of Japan podiže stopu od 2024. godine, kada je ona iznosila minus 0,1 posto. U posljednje dvije i pol godine banka je stopu podigla šest puta. Od tada, institucija stabilno povećava stopu kako bi dosegnula razinu sličnu onoj u drugim velikim gospodarstvima.

Kada središnja banka podiže stope, valuta te zemlje obično postaje jača jer postaje privlačnija trgovcima. Ipak, neposredno nakon ove najave, japanski jen je oslabio prema dolaru, dok je dionički indeks Nikkei porastao. Odluka o politici donesena je glasanjem 7-2, pri čemu su dva člana odbora bila protiv, što su neki analitičari protumačili kao znak opreza unutar same institucije.

Guverner Kazuo Ueda naglasio je pristup koji se oslanja na podatke, ističući da će buduće odluke ovisiti o ekonomskim trendovima, rastu plaća i kretanju cijena.

​- Pažljivo pratimo sve ekonomske pokazatelje i djelovat ćemo u skladu s razvojem situacije na tržištu - poručio je guverner.

Ovo povećanje stope ključan je trenutak za japansko gospodarstvo, koje karakteriziraju desetljeća deflacije ili vrlo niske inflacije od kolapsa balona cijena imovine početkom devedesetih godina. Taj se period često naziva izgubljenim desetljećima. Godinama je japanska banka provodila agresivne politike monetarnog popuštanja, uključujući negativne kamatne stope, kako bi potaknula gospodarstvo.

Demografski izazovi i nedostatak radnika

Japan se suočava s nekoliko ekonomskih izazova, uključujući slabi jen, rastuće cijene i sve manju radnu snagu. Ključni čimbenik koji potiče nedavnu promjenu politike je sve više dokaza o ciklusu u kojem rastuće plaće dovode do povećane potrošnje, a posljedično i do viših cijena. Velike japanske tvrtke pristale su na značajna povećanja plaća posljednjih godina, što predstavlja najveći rast u nekoliko desetljeća.

Demografska situacija pruža ključnu pozadinu za ove promjene. Zemlja se suočava sa sve manjim brojem radnika i starenjem stanovništva, pri čemu osobe starije od 65 godina sada čine više od 20 posto populacije. To je dovelo do ozbiljnog nedostatka radne snage, što stvara pritisak na rast plaća. Zbog toga je broj stranih radnika u Japanu premašio četiri milijuna, što je rekordna brojka.

Službeni podaci objavljeni u petak, uoči najave središnje banke, pokazali su da je inflacija prošli mjesec blago usporila. Temeljna inflacija pala je na 1,7 posto u kolovozu u odnosu na 1,8 posto prethodnog mjeseca, ali ostaje blizu ciljane razine banke od dva posto. Iako japanska stopa inflacije nije visoka prema međunarodnim standardima, rastuće cijene su relativno nov razvoj događaja u njihovom gospodarstvu. Sve donedavno zemlja je imala vrlo nisku inflaciju ili deflaciju u razdoblju od oko tri desetljeća.

Globalni trendovi i pritisak iz inozemstva

Odluka japanske banke također je pod utjecajem globalnog trenda monetarnog stezanja. To stvara pritisak na Tokio da djeluje kako bi spriječio daljnje širenje razlike u kamatnim stopama, što bi moglo dovesti do slabijeg jena i viših troškova uvoza.

Pritisak na japansku valutu traje već mjesecima. Američki ministar financija Scott Bessent javno je poticao Japan da poduzme snažnije akcije za jačanje jena. U kolovozu su Tokio i Washington potvrdili da su zajednički intervenirali kako bi zaustavili pad jena nakon što je potonuo na najnižu razinu u 40 godina.

Bila je to prva takva koordinirana intervencija od 2011. godine, kada su obje zemlje zajedno poduzele akciju kako bi oslabile jen nakon razornog potresa i tsunamija koji su pogodili istočni Japan. I japansko ministarstvo financija i američko ministarstvo tada su rekli da neće oklijevati provesti više zajedničkih intervencija u budućnosti.

Energetska ranjivost i uvoz

Globalne cijene nafte i plina porasle su ove godine jer je rat uzrokovao velike poremećaje u isporukama kroz ključnu rutu. Japan je posebno ranjiv na te prekide opskrbe jer se uvelike oslanja na energiju s Bliskog istoka. To predstavlja glavni pokretač inflacije u zemlji.

Japanska vlada smanjila je svoju prognozu gospodarskog rasta za fiskalnu godinu, navodeći upravo te više troškove energije kao glavni razlog. Sama središnja banka u svojim izvješćima priznaje da se očekuje kako će rastuće cijene sirove nafte opteretiti korporativnu dobit i stvarni dohodak kućanstava.

*uz korištenje AI-ja