Japanski planinar preminuo na Everestu: Osmi put se penjao...

Japanski planinar preminuo je na Everestu u osmom pokušaju da osvoji tu planinu.

Nobukazu Kuriki (35) se razbolio dok se spuštao u ponedjeljak, a njegova ekipa izgubila je svaki kontakt s njime.

- Kuriki je prestao odgovarati preko radijske komunikacije i više nismo mogli vidjeti ni njegovu svjetiljku na kacigi kada smo ga tražili u mraku iz podnožja planine - napisali su u Facebook objavi u ponedjeljak.

- Ekipa se popela njegovom rutom i pronašla ga. Preminuo je zbog niske tjelesne temperature - napisali su. Došao je na visinu od 7400 metara.

Kuriki je zbog hladnoće 2012. godine izgubio je skoro sve prste na rukama također na Everestu. Bio je u mogućnosti koristiti palac desne ruke, no nije mogao u potpunosti koristiti sjekiru za led, bitnu stavku sigurnosne opreme planinara.

Kineske vlasti su mu 2009. godine naredile da se spusti prije nego što je dostigao vrh zbog ekstremnih uvjeta. Iduće godine je također utjecalo loše vrijeme i fatalna nesreća jednog od pripadnika njegove ekipe. Godinu nakon toga također nije uspio osvojiti vrh, a 2012. izgubio je prste zbog nevjerojatne hladnoće.

Ponovno je probao 2015., no loši uvjeti ponovno su ga spriječili. Pokušaji 2016. i 2017. također su prekinuti zbog lošeg vremena.

Uspješno je osvojio vrhove planina do osam tisuća metara i to bez boce kisika, no Everest na visini od 8850 metara nije uspio osvojiti.

Više od 10 tisuća planinara pokušalo je osvojiti Everest od 1922. godine, no prvi je uspio Edmund Hillary 1953. godine.

Najsmrtonosnija godina penjanja proglašena je 1996. godina kada je, osvajajući vrh Mount Everesta, poginulo čak 15 ljudi. Osmero ih je izgubilo život 11. svibnja na visini oko osam tisuća metara prilikom silaska. Planinari iz SAD-a i Novog Zelanda naišli su na jaku snježnu oluju.

Dva tijela nikada nisu pronađena. Američki patolog Beck Weathers (69) preživio je kobni dan, no ostao je bez obje šake, dijelova nogu, nosa, obrva i komada vlasišta.

Osim što je najviša planina na svijetu, Mount Everest je također vječno počivalište za stotine planinara u osvajanju vrha. Pretpostavlja se da je do današnjeg dana tamo preminulo preko 260 planinara. Većina je ostavljena da umre, a najveći postotak nesreća, oko 80 posto, dogodio se prilikom spuštanja.