Japanski premijer Abe dat će ostavku zbog lošeg zdravlja

Abe se bori protiv ulceroznog kolitisa godinama, a dva nedavna bolnička posjeta unutar tjedan dana potaknula su pitanja treba li ostati na dužnosti do kraja svoga mandata kao čelnik stranke, i premijer, do rujna 2021.

<p>Japanski premijer <strong>Shinzo Abe</strong>, najdugovječniji japanski premijer, podnijet će ostavku zbog pogoršanog zdravlja, rekao je u petak izvor blizak dužnosniku vladajuće stranke. </p><p>"Ostavka je gotova stvar", rekao je izvor blizak visokom dužnosniku u Abeovoj Liberalnoj demokratskoj stranci.</p><p>Abe se bori protiv ulceroznog kolitisa godinama, a dva nedavna bolnička posjeta unutar tjedan dana potaknula su pitanja treba li ostati na dužnosti do kraja svoga mandata kao čelnik stranke, i stoga, premijer, do rujna 2021.</p><p>Abe bi trebao održati konferenciju za medije u 17 sati. Abeova ostavka će potaknuti utrku za vodstvom u stranci, čiji čelnik mora biti formalno izabran u parlamentu.</p><p>Konzervativni Abe se vratio kao premijer na rijetki drugi mandat u prosincu 2012., obećavši da će potaknuti rast sa svojom mješavinom "Abe ekonomije" hiperjednostavne monetarne politike, fiskalnog trošenja i reformi. Također je obećao osnažiti japansku obranu te preispitati pacifistički ustav.</p><p>U ponedjeljak, Abe je premašio rekord najdužeg kontinuiranog mandata na premijerskom mjestu, koji je prethodno postavio njegov praujak <strong>Eisaku Sato</strong> prije pola stoljeća. </p><p>Pod paljbom zbog nošenja s pandemijom koronavirusa i skandalima među članovima stranke, Abe je nedavno doživio opadanje podrške na jednu od najnižih razina tijekom osam godina otkad je u uredu.</p><p>Japan nije doživio eksplozivan porast zaraze virusom kao drugdje, no Abe je kritiziran zbog nespretnog ranog odgovora i onoga što kritičari nazivaju manjkom vodstva dok se zaraza širila. </p><p>U drugom tromjesečju, Japan je pretrpio najveću ekonomsku krizu dok je pandemija ispraznila shopping centre i srušila potražnju za automobilima i drugim izvoznim proizvodima, ostavljajući prostora za snažnije političke mjere kako bi se izbjegla dublja recesija.</p>