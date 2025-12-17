Jasenka i Spiderman razveselili mališane na dječjoj onkologiji: 'Spidey, hvala za sve poklone!'

Božić je vrijeme za čuda, jednome smo svjedočili na dječjoj onkologiji KBC-a Zagreb, gdje je njihov mali pacijent, četverogodišnji Borna, Spidermanov obožavatelj, upoznao velikog Spidermana, koji mu je donio i poklon, autiće s istim filmskim likom.

- I ja sam Spiderman! - povikao je dječak, oduševljen što vidi svog super heroja. Ispod maske filmskog junaka je pravi junak, vatrogasac Maximilian Bindernagel Vujnović iz Velike Gorice, koji je ove godine odlučio Udruzi Nikola Bastaić pomoći podijeliti poklone bolesnoj djeci na Rebru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 11:10 Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell

Udrugu je osnovala i vodi Jasenka Bastaić, koja je godinama sa suprugom Nikolom činila isto - od dobrovoljnih priloga ljudi velika srca kupovala poklone i raznosila ih djeci u bolnicama. Nikola je preminuo lani od karcinoma, bile su mu samo 42 godine, no prije smrti je Jasenku zamolio da nastavi raditi ono što su činili skupa. Osnovala je udrugu, nazvala ga Nikolinim imenom, i nastavlja njihovim zajedničkim stopama. Spiderman joj je novi prijatelj, koji joj pomogao na Rebru djeci podijeliti poklone, posebno je razveselio maloga Bornu.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Frende, donijeli smo ti ove autiće, i jedva čekam da ih zajedno provozamo! - rekao je Spiderman Max dječaku, na što se on oduševio, nije prestajao nabrajati što sve u kutiji većoj od njega samoga ima.

- Prekrasno je što ste nas razveselili na ovaj način, i sjetili se djece na ovom odjelu. Zbog liječenja smo odvojeni od obitelji u ovo božićno doba, i zato nam vaš posjet puno znači. Znam koliko to i za Bornu znači, presretan je. A kad je on sretan, i ja sam dvostruko, on je moja snaga... - kazala je Bornina mama Magdalena Zadravec.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Jasenkina je snaga prerano preminuli Nikola, i osmijeh ove djece. Osim na Rebro, ove će godine poklone nositi opet i u kninsku bolnicu, kao i, prvi put, djeci u riječku.

- Suprug i ja smo poklone djeci nosili devet godina, želja mu je bila da nastavim i nakon što se razbolio 2022., kad mu je dijagnosticiran karcinom debelog crijeva. Nastavila sam sama, i ovaj se put odlučila javiti Spidermanu nakon što sam vidjela njegovu akciju spuštanja s Hendrixova mosta, samo kako bi razveselio djecu. Odmah je pristao ići sa mnom na Rebro, kaže Jasenka za 24sata.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Nikola bi, dodaje, bio jako ponosan na rad udruge njegova imena. Puno je ljudi uplatilo donaciju za poklone, koje je Jasenka onda kupila i zapakirala ih uz pomoć svojih prijatelja, te ih razvaža po bolnicama. Svima koji su uplatili zahvaljuje od srca, bez njih ove akcije ne bi bilo.

Njoj je pak zahvalila Mirjana Kralj, glavna sestra Odjela dječje hematologije na Rebru, na kojem radi punih 40 godina. Na odjelu je, kaže nam, trenutačno dvadesetero djece.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Ja sam pak mislio da ću se odmah rasplakati, ali nisam, plakat ću poslije u autu, sad moram biti hrabar! Prišao mi je Borna, obučen isto kao i ja, kako bih mogao plakati!? Ova su djeca primjer kako se i u najtežim trenucima upali neko svjetlo, sretan trenutak, probudi nada - kazao je Spiderman Max, spretni, profesionalni vatrogasac i voditelj vatrogasne grupe u JVP-u Velika Gorica, a uz to ima i obrt za animaciju djece te organizaciju događanja. Rođen je u Njemačkoj, a kao desetogodišnjak se s majkom preselio u Veliku Goricu.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Imao je želju djecu na Rebru razveseliti spuštanjem s krova no bolnica je u obnovi nakon potresa pa to nije bilo izvedivo. Puno je razgovarao s Bornom, poslije i s ostalom djecom kojoj je, s Jasenkom, podijelio poklone - dobili su slušalice za mobitel, jer ih opušta slušanje glazbe, igračke, slatkiše, pribor za crtanje, razne igre...

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Spustim se s krova kuće ili zgrade, iznenadim klince, malo visim naopačke, popričamo o mojim ostalim superherojskim prijateljima i fotkamo se. Cilj je uvijek isti - izmamiti osmijeh - kaže Spiderman Maximilian.

Vedar je, optimističan, djeca ga obožavaju, velik im je uzor. Djecu je obožavao i Jasenkin Nikola, i najteže mu je bilo promatrati male pacijente na onkološkim odjelima. Uvijek se pitao, kako nam je prije smrti rekao za 24sata, zašto život mora biti tako okrutan prema najmanjima. No i kad je bio teško bolestan, širio je optimizam, govorio da će sve biti dobro, znajući da mu se bliži kraj.

24sata Zagreb: Jasenka Bastaić i zagrebački Spiderman donijeli su poklone na dječju onkologiju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Kad joj je preminuo suprug, Jasenka se mogla zatvoriti u sebe, odustati, ali nije to napravila. Kad mi se takav netko javi, tko sam ja da odbijem pomoći - dodaje Bindernagel Vujnović za 24sata.