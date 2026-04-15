TKO KONTROLIRA IRAN?

Jasno je zašto su propali pregovori. Iranci u Pakistanu nisu imali nikakve ovlasti

Piše Filip Sulimanec,
Zapovjednik Revolucionarne garde Ahmad Vahidi zabranio je raspravu o iranskom raketnom programu

Ubojstvom Hameneija, i ranjavanjem drugog koji leži u komi, Iran je potpao pod kontrolu pasdarana iz Sepaha. Samo nekoliko sati nakon što su propali pregovori u Islamabadu, vrhovni zapovjednik IRGC-a Ahmad Vahidi javno je izjavio: „Vrhovni vođa još nije ni pokopan, a Ghalibaf se već rukuje s onima koji su ga ubili.”

Ghalibaf je čovjek koji je predvodio iransku delegaciju. Sjedio je nasuprot Vanceu 21 sat. Nosio je okvir od 10 točaka. Objavio je na X-u da Iran ima „dobru volju, ali nema povjerenja”. A zapovjednik vojne sile koja kontrolira Hormuški tjesnac, upravlja sustavom naplate, provodi minske koridore i drži obogaćeni uranij kojeg Trump i Netanyahu traže, objavio je analitičar Shanaka Anslem Perera.

Prije početka pregovora, Vahidi je već pokušao ograničiti Ghalibafove ovlasti. Iran International i Critical Threats izvijestili su 10. travnja da je Vahidi nastojao uključiti Mohammada-Baqera Zolghadra, tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i Vahidijeva saveznika, u delegaciju. Vahidi je izričito zabranio bilo kakvu raspravu o iranskom raketnom programu. Zapovjednik Zračno-svemirskih snaga IRGC-a izdao je paralelno upozorenje da su raketne sposobnosti neupitne. Delegacija koja je stigla u Islamabad nije bila jedinstven tim. Bila je pregovaračka skupina koja je djelovala pod vojnim vetom institucije koja nije poslala vlastitog zapovjednika za stol, ali je zadržala pravo nadglasavanja svakoga tko tamo sjedi.

EKONOMSKI RAT


Vance je rekao da nije mogao dobiti „pozitivnu obvezu da neće težiti nuklearnom oružju”. Ali Ghalibaf nema ovlasti dati takvu obvezu. IRGC kontrolira infrastrukturu obogaćivanja. IRGC kontrolira Hormuški tjesnac. IRGC djeluje prema doktrini mozaične decentralizirane obrane kroz 31 pokrajinsko zapovjedništvo aktivirano nakon napada 28. veljače koji su ubili Hameneija i uništili središnju koordinaciju. Svako pokrajinsko zapovjedništvo djeluje s poluautonomnim ovlastima. Doktrina je osmišljena za preživljavanje režima nakon obezglavljivanja. I uspjela je. Ali također znači da nijedan civilni vođa, predsjednik parlamenta ili ministar vanjskih poslova ne može dati obvezu u ime vojnog aparata koji zapravo drži imovinu koju je Vance tražio da se preda.

Vance je pregovarao s pogrešnom osobom. Ne zato što Ghalibaf nije bio ozbiljan, nego zato što institucija koja drži ono što Amerika želi nije bila za stolom. Iranski predsjednik Pezeškijan je 4. travnja optužio gardu za neovisnu eskalaciju koja gura Iran prema „velikoj katastrofi”. IRGC je odgovorio ugradnjom vlastitih predstavnika kao „konzultanata” koji mogu staviti veto, dok je njihova mornarica izdavala upozorenja na Hormuzu da će svaki vojni brod naići na „odlučan i snažan odgovor”. IRGC je istodobno unutar delegacije i izvan nje, prisutan kao promatrač i odsutan kao potpisnik.

Postavlja se pitanje hoće li obrambena doktrina Revolucionarne garde koja je spasila Iran u prvim danima rata postati uteg i prepreka u diplomatskom rješavanju rata.

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji
AFERA DINAMO 2

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao...
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD protjerao kineski tanker iz Hormuza. Iran: 'Još jedan naš brod je prošao kroz tjesnac'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza

