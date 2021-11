Nakon što je Mile Dedaković Jastreb deset dana uoči pada Vukovara uzalud pokušao dobiti predsjednika Tuđmana na telefon, u Uredu predsjednika spojili su ga s tadašnjim ministrom obrane Gojkom Šuškom.

Jastreb je tada očajnički tražio pomoć za Vukovar jer su četnici već bili blizu bolnice. Međutim, Šušak mu je davao vrlo neprecizna objašnjenja zašto oružje i ljudstvo nije stiglo.

Nakon tog razgovora Jastreb se čuo s predstojnikom Ureda predsjednika Hrvojem Šarinićem, koji ga je obećao spojiti s Tuđmanom.

Franjo Tuđman: Halo?

Jastreb: Dobar dan, gospodine predsjedniče.

Tuđman: Dobar dan.

Jastreb: Ja vjerujem da ste upoznati sa situacijom u kojoj se sad nalazi Vukovar.

Tuđman: Ne znam baš konkretno na što mislite.

Jastreb: Čujte, osam tenkova je ušlo u grad i veći dio pješaka.

Tuđman: Da, da.

Jastreb: I oni su se stacionirali na potezu od, ne znam znate li to, Lužca do Silosa. To je ispod bolnice, tamo je jedna udolina. Mi nemamo sada mogućnost odavde djelovati s obzirom da nismo dobili ono što smo tražili i što ne znam da li smo mogli.

Tuđman: Pa kad niste dobili, onda niste mogli dobiti, za Boga miloga, pa dajte to shvatite.

Jastreb: Dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, ni oni tamo nemaju mogućnosti da djeluju jer nemaju sredstva za protuoklopnu borbu.

Tuđman: Da, da.

Jastreb: Ja vas zovem da vas pitam postoji li mogućnost da danas dođu snage da mi to pokušamo riješiti. Kad kažem snage, mislim na sredstva. Što drugo da radim u ovoj situaciji? Oni su, da budem otvoren, vrlo blizu toga da uđu u ta prva skloništa i da počnu raditi ono što ja pretpostavljam da će raditi.

Tuđman: Jeste li s Gorinšekom vidjeli što je moguće napraviti u vašoj zoni?

Jastreb: Vidio sam, gospodine. Ja sam razgovarao s njim, on raspolaže isto s nekim snagama da bismo garantirali da to možemo napraviti. Ja sam upravo razgovarao, kao i cijelu noć. Mi ne spavamo, gledamo, planiramo što bismo mogli izvući, ali to su snage koje nisu dovoljne da to napravimo.

Tuđman: Slušajte... Nisu dovoljne, je l’? Mora biti dovoljno ono čime raspolažemo.

Jastreb: Pa znam, gospodine predsjedniče, to stoji tako, ali očito je da se taj zadatak s tim ne može izvršiti.

Tuđman: Imate li neki konkretan prijedlog?

Jastreb: Da vi kao vrhovni zapovjednik izdate zapovijed gospodinu Tusu, glavnom stožerniku, da prikupi snage u toku dana i da pokušamo proboj napraviti. To je jedino moguće rješenje.

Tuđman: Da.

Jastreb: Ja sam razgovarao s gospodinom ministrom Šuškom, on tvrdi da tih snaga ima, da tu nema nikakvih problema.

Tuđman: Dobro, da, morat ću otići s njim razgovarati.

Jastreb: Dobro, kad mogu očekivati vaša daljnja uputstva?

Tuđman: Ne mogu vam sad ništa reći, ali nije mi sasvim jasno da i vi osobno ne nalazite neka, parcijalna rješenja s onim što tamo možete, s Gorinšekom i ovima...

Jastreb: Čujte, mi nalazimo parcijalna rješenja, u tom i jest problem...

Tuđman: Gdje je Gorinšek?

Jastreb: Na svom zapovjedničkom mjestu.

Tuđman: Na svom...

Jastreb: Mi nalazimo parcijalna rješenja, ali parcijalna rješenja očito ne daju rezultate koje bi mi trebali... Zapravo, mi smo mnogo toga napravili, to su baš parcijalna rješenja. Ja baš zovem vas da napravimo jednom kompletno rješenje.

Tuđman: Evo, dobro, sad idem razgovarati s njim.

Jastreb: Dobro, hvala.

.....

Hrvoje Šarinić: Gospodine Dedakoviću, evo, čim sam došao, odmah sam po tom pitanju razgovarao s predsjednikom i rekao mi je da je s vama razgovarao jutros.

Jastreb: Pa, rekao mi je, gospodine, ali ja očekujem njegov odgovor.

Šarinić: Je, ali evo vam sada tu, mislim što se po tom pitanju... Evo, ovdje je ministar Šušak, dajem vam ga, pa će vam on vjerojatno dati odgovor.

Jastreb: Čekajte samo malo...

Šarinić: Da.

Jastreb: Ja bih htio da meni predsjednik osobno kaže uputstva što da radim.

Šarinić: Evo vam prvo ministra, a predsjednik je sada vani, i on će vas sada uzeti.

Šušak: Halo?

Jastreb: Dobar dan.

Šušak: Dobar dan, kako si?

Jastreb: Slabo, evo sad je grozno. Tamo sad napadaju. Pješadija, i to sa svih strana. Tenkovi su ušli, pokreću se. Sada nam je vjerojatno bolnica ugrožena i skloništa tamo okolo. Ako tamo uđu, napravit će pokolj.

Šušak: Da... ja i Gregorić, idemo nas dvoje tamo u Sloveniju, razgovarali smo sinoć s predsjednikom i Tusom.

Jastreb: Pa jebem mu Boga... Vi meni rekli jučer da će danas doći, a vi tek sada idete na razgovore.

Šušak: Čekajte... Stvari su gore, pitanje je da li je odobreno.

Jastreb: Jooj... Pa ja sam vas razumio jučer...

Šušak: Pa tako sam i ja razumio, ali kad nije u našim rukama.

Jastreb: Ima li išta u našim rukama?

Šušak: Tus kaže da šalje sve što može.

Jastreb: Ma Tus? Tus kaže da on meni šalje trupe... A nije ništa poslao.

Šušak: Je li ovo noćašnje stiglo?

Jastreb: To jest.

Šušak: Ako dobijemo zeleno svjetlo, to je pitanje od nekoliko sati...

Jastreb: U tih nekoliko sati može Vukovar i pasti i bit će pokolja.

Šušak: Pa, čovječe Božji, shvaćaš da nije sve na meni...

Jastreb: Što sad da radim? Što kaže predsjednik, mogu li ja njega dobiti?

Šušak: Može.

Franjo Tuđman: Halo?

Jastreb: Dobar dan, gospodine predsjedniče.

Tuđman: Molim, dopukovniče.

Jastreb: Da vas samo kratko izvijestim... Oni su krenuli s jačim snagama pješadije iz pravca Negoslavaca i sa Sajmišta... Oni tenkovi se pokreću i sad je najugroženija bolnica.

Tuđman: Da.

Jastreb: Plašimo se da će vrlo brzo doći do bolničkog skloništa, da će tamo prvo biti pokolj, a ja sam vas i Tusa pitao... Ima tu depeša... Tražio sam neke stvari, oni mi nisu ni odgovorili. Ima tamo depeša koje sam poslao.

Tuđman: Meni su jutros kazali da su poslali... Oni su vama uputili...

Jastreb: Nisu! Nisu ništa uputili, gospodine predsjedniče... Ja ne znam čemu to služi da vama kažu jedno, a meni drugo...

Tuđman: Da.

Jastreb: Oni su vjerojatno vama rekli da trupe stalno upućuju, da upućuju sve što treba, međutim to zaista nije istina... Ja ne znam zašto oni to tako rade... Ali to ne služi ni Hrvatskoj, ni njima, ni nama. Ja sam danas dobio od gospodina Vekića jednu... E to je točno, i ništa više.

Tuđman: Da.

Jastreb: Ništa više.

Tuđman: A što ste još tražili, a što su mogli poslati, a nisu?

Jastreb: Mogli su poslati... Ja sad ne bih htio telefonom, da nas prisluškuju, ali ima jedna depeša, ja sam je noćas poslao... Znam da se to moglo ostvariti.

Tuđman: Da.

Jastreb: Pa gospodin Tus nije ni odgovorio ništa, a to je u vezi pukovnika Mačeka.

Tuđman: Što?

Jastreb: Ja sam s njim osobno kontaktirao, on je rekao da to može odobriti Tus, nitko drugi.

Tuđman: Aha. E pa dobro, sad ću ja nazvati da vidim, ako je to tako, onda ću ja odobriti, ako ima...

Jastreb: To je tako, gospodine predsjedniče, ja nemam razloga da vas u ovim momentima obmanjujem... Kad znamo u čemu smo, u kakvoj situaciji.

Tuđman: Dobro.

Jastreb: Da li će se moći što učiniti u vezi onoga što smo jutros pričali, da dobijemo ovdje one snage i sredstva, i da idemo odmah da to napravimo? Je li vi to sad razmatrate?

Tuđman: Dobro.

Jastreb: Hoćemo li moći to dobiti?

Tuđman: Slušajte, ja vama mogu reći da ću narediti da ono što imaju, da vam pošalju. A ja vam sad konkretno ne mogu reći da vi kažete da sam ja rekao ne znam što.

Jastreb: Ima tamo faks, gospodine predsjedniče... Točno ono što smo tražili Gorinšek i ja prije 15 dana... I gospodin Tus je rekao da će u narednih 5-7 dana to biti.

Tuđman: Da.

Jastreb: Međutim od toga - ništa... Ja sad ne znam zbog čega...

Tuđman: Dajte vi to što ste mi sada kazali lijepo sada faksom pošaljite.

Jastreb: Kad kod mene ne radi faks, gospodine predsjedniče. Vidjet ću, možda preko Osijeka pošaljem.

Tuđman: Dobro.