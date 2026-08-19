Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Na mjestu na kojem se danas nalazi parkiralište i sajmište u Jastrebarskom trebala bi biti sagrađena nova osnovna škola za 560 učenika. Projekt, dio velikog investicijskog ciklusa Zagrebačke županije, trebao je donijeti nastavu u jednoj smjeni i suvremene uvjete za djecu. Umjesto prvog iskopa, međutim, geološka istraživanja otkrila su zatrpano ilegalno odlagalište otpada.

Grad Jastrebarsko je zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara je 2022. godine darovao županiji upravo za gradnju škole i sportske dvorane. Vrijednost zemljišta procijenjena je na 664.000 eura. Županija je potom izradila projekt, dobila suglasnost Ministarstva te krenula prema prijavi na Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

A onda je geomehaničko istraživanje otkrilo ono što se desetljećima nije vidjelo. Na starim kartama iz 1968. godine na lokaciji je bilo evidentirano jezero, a današnji teren bio je nasut i zaravnat. Bušenjem je pronađen otpad zakopan na dubini od 0,7 do tri metra.

Detaljna analiza pokazala je da problem nije malen. Otpad se, prema procjeni stručnjaka koje je angažirala Županija, proteže na oko 6000 četvornih metara, a njegova količina procjenjuje se na čak 12.000 kubičnih metara. Riječ je uglavnom o zemlji pomiješanoj s komunalnim i krupnim otpadom, velikim količinama stakla i plastike, limom, odjećom, cijevima i građevinskim otpadom. Pretpostavlja se da je odlagan prije nekoliko desetljeća, a moguće je da seže i na susjedne čestice.

Tu počinje svojevrsna pravna i stručna dvojba. Stručnjaci Geotehničkog studija, koje je angažirala Županija, preporučili su da se odlagalište evidentira, ukloni i sanira prije gradnje škole. Grad Jastrebarsko angažirao je potom IPZ Uniprojekt TERRA, koji smatra da bi se sanacija mogla provoditi usporedno s gradnjom, uklanjanjem otpada na mjestima temeljenja i prometnih površina te tehničkom rekultivacijom ostatka lokacije.

Županija, međutim, ne želi riskirati. Ministarstvo znanosti upozorilo je na to da se mora postupati prema propisima zaštite okoliša, a Zagrebačka županija kompletnu je dokumentaciju proslijedila Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Od njega traži jasan odgovor: smije li se na toj čestici graditi škola, pod kojim uvjetima i kojom metodom, tako da zdravlje budućih učenika i zaposlenika ni na koji način ne bude ugroženo.

Zagrebačka županija, potvrdili su nam, inače kroz NPOO gradi i dograđuje 27 školskih projekata ukupne procijenjene vrijednosti 150 milijuna eura, od čega je 117 milijuna eura osigurano bespovratno. Za Jastrebarsko zato žele pronaći rješenje, ali ono koje će biti i zakonito i sigurno.