Mihovil Mioković (24) htio je objavom računa biti transparentan i tako najaviti svoju kandidaturu za novi mandat. No iznosi i stavke na koje je potrošio 700.000 kuna šokirale su i javnost i njegove kolege.

Prvo su se od njega distancirali kolege, zatim su njegov opoziv zatražili i članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a sad i stranka pokreće stegovni postupak. Naglasili su da nemaju nikakve veze s njegovim postupcima.

Mladež HDZ - a poslala je priopćenje za medije. Prenosimo ga u cijelosti.

Nastavno na medijske napise o predsjedniku Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Mihovila Miokovića, napominjemo kako Hrvatska demokratska zajednica nema nikakvih veza s njegovim postupcima, odlukama niti financijskim poslovanjem Studentskog zbora. Zalažemo se da Sveučilište u Zagrebu utvrdi sve činjenice oko navedenih troškova te slijedom toga pokrene i odgovarajuće postupke. Troškovi Studentskog zbora trebaju biti potpuno transparentni i racionalno korišteni u skladu s jedinim ciljem, a to je borba za prava i standard svih studenata. Slijedom navedenog, Mladež HDZ-a sukladno odredbama Statuta, pokrenut će i stegovni postupak vezano uz daljnje članstvo g. Miokovića u stranci.

U međuvremenu je i Tonći Lazibat, prorektor za financije Sveučilišta u Zagrebu i profesor na efzg-u na kojem studira Mioković, odgovorio na naš upit o tome je li mu bilo čudno kad su se na fakturama koje je odobravao našli sef, skupa oprema, memorijski jastuci za avion i ostalo.

- Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu financira se iz državnog proračuna, sa stavke 3811 – tekuće donacije u novcu u ukupnom iznosu od 1.779.138,40 kn. Financijski plan trošenja sredstava donosi Skupština Studentskog zbora, a potvrđuje Senat Sveučilišta. Za odgovorno i namjensko trošenje sredstava u skladu s financijskim planom odgovoran je Studentski zbor odnosno njegovo predsjedništvo i predsjednik. Stručne službe rektorata Sveučilišta u Zagrebu odgovorne su da se poslovni računovodstveni procesi odvijaju transparentno i u skladu s zakonskim propisima i aktima - rekao je Lazibat.

No članovi studentskog zbora s kojima smo razgovarali, ograđuju se od troškova.

- U našem statutu ne piše da predsjednik mora polagati ikakve račune predsjedništvu. Prije njega smo dan prije ili netom prije sjednice Zbora imali sastanke predsjedništva, no on je to ukinuo. Bunili smo se, ali on bi na fini način rekao da to nije naša briga i to je bilo to. Sjećam se kad smo ušli u sobu Zbora da je tamo bilo hrpa robe. Bili smo u šoku, ali nismo dobili odgovor na pitanje koliko je to sve koštalo i zašto je naručivano - govore nam.

Lazibat objašnjava i sef.

- Na računu na kojem je fakturiran sef ne radi se o sefu za oružje već o sefu za uredske prostorije Studentskog zbora u koji se pohranjuje skupa video i audio oprema te važni i povjerljivi dokumenti - piše.

No na slikama koje je Mioković ustupio srednja.hr, te opreme nema.

Kontaktirali smo Marka Lepoglaveca, sportskog direktora Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza.

- Ja sam jednom bio s njim u trgovini kad se kupovala ta oprema. On je meni pristupio s time da se kupuje oprema, ne ja njemu. Pitao je jel' nam treba i naravno da nam treba, ali nismo mi davali nikakve specifikacije. Kad smo bili u trgovini, prodavač nam je davao ponudu i spomenuli su se Macovi. Ja sam rekao da ako će se kupovati Macovi, da moraju imati grafičku karticu jer bi bilo bacanje novaca da se kupi laptop preko kojega ne možemo streamati. Nikako nisam rekao da to moraju biti Macovi. Mi streamamo na Youtube. Prošli vikend je bilo prvi put da koristimo tu opremu - rekao nam je Lepoglavec.

No Lazibat je, kako je napisao u odgovoru na upit, bio pod dojmom da se skupi Macovi koriste za rad od kuće predsjednika i članova predsjedništva.

- I sve ostale navedene stavke nabavljene su u skladu s Financijskim planom Studentskog zbora. Laptopi su nabavljeni s kvalitetnijim performansama kako bi u potpunosti zadovoljili rad na daljinu i od kuće predsjednika i ostalih članova Predsjedništva, vlasništvo su Studentskog zbora te ne ostaju niti jednoj osobi pojedinačno. Edukacija se provodi u svrhu stručnog usavršavanja, a odluku kome je sve potrebno stručno usavršavanje donosi Predsjedništvo Studentskog zbora. Ruksaci, kišobrani, majice, kemijske i sl. su promotivni materijal i ne služe za osobnu upotrebu članova Studentskog zbora - zaključuje Lazibat.