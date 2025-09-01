Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Osjećamo se jadno i kao budale. Prijaviš se na natječaj, čekaš i onda vidiš da je izabran netko čija prijava uopće nije došla na natječaj, javile su nam to prošli tjedan kandidatkinje koje su se javile na natječaj za ravnateljicu zagrebačkog Centra za kulturu Susedgrad. Riječ je o jedom od starijih i poznatijih centara, a čelni čovjek ima osnovnu plaću nešto višu od 3000 eura mjesečno, koja raste s dodacima na staž i lojalnost te ako postoje olakšice za djecu. Godišnji budžet centra je oko pola milijuna eura, a gotovo u cijelosti stiže iz zagrebačkog proračuna i služi za organizaciju raznih kulturnih događanja u četvrti.

