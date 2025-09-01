Obavijesti

News

Komentari 27
SPORNI NATJEČAJ PLUS+

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
Foto: PIXSELL/

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto

Osjećamo se jadno i kao budale. Prijaviš se na natječaj, čekaš i onda vidiš da je izabran netko čija prijava uopće nije došla na natječaj, javile su nam to prošli tjedan kandidatkinje koje su se javile na natječaj za ravnateljicu zagrebačkog Centra za kulturu Susedgrad. Riječ je o jedom od starijih i poznatijih centara, a čelni čovjek ima osnovnu plaću nešto višu od 3000 eura mjesečno, koja raste s dodacima na staž i lojalnost te ako postoje olakšice za djecu. Godišnji budžet centra je oko pola milijuna eura, a gotovo u cijelosti stiže iz zagrebačkog proračuna i služi za organizaciju raznih kulturnih događanja u četvrti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje
Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'
UŽAS U ZAGREBU

Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025