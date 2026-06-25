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Javio nam se Hrvat Drago iz Venezuele: 'Bilo je strašno, ljudi su vrištali, sve je padalo...'

Piše Luka Safundžić,
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Javio nam se Hrvat Drago iz Venezuele: 'Bilo je strašno, ljudi su vrištali, sve je padalo...'
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Drago već godinama sa suprugom živi u Venezueli, već je doživio jedan potres a kako kaže ovaj je bio puno snažniji od toga...

Mi smo išli po ulici, odjednom se krenulo sve ljuljati, kao da ste na brodu, ispričao je za 24sata Drago Miskiewicz, Hrvat koji živi u Venezueli. 

Podsjetimo, prema zadnjim podacima, najmanje 164 osobe poginule su, a više od tisuću je ozlijeđeno u dva razorna potresa koja su u srijedu pogodili Venezuelu. Prvotno podrhtavanje u Venezueli magnitude 7,2 dogodilo se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.

Aftermath of an earthquake in Caracas Aftermath of an earthquake in La Guaira Aftermath of an earthquake in La Guaira
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Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja, prema USGS-u, koji je događaj opisao kao "katastrofu za koju se očekuje da je znatnih razmjera".

- Samo je krenulo padati kamenje iz zgrada, svi su izašli na ulice, naša zgrada je također stradala, zidovi su oštećeni. Ljudi su vikali, bježali, ne znate što bi mislili u tom trenutku - ispričao nam je Drago. Kaže da je on sa suprugom doživio jedan potres 1978 godine, ali prema njegovom mišljenju, ovaj je bio puno jači. 

- U kontaktu sam sa dosta Hrvata ovdje, koliko mi je poznato nitko nije teže stradao - govori nam Drago. Podsjeća i da je jučer u Venezueli bio praznik. 

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GIF | Video: 24sata/X

- To je sreća ali i nesreća. Koliko ljudi nije bilo na ulici, a koliki su stradali u svojim domovima - govori Drago. Opisao nam je i kako je njegovo susjedstvo trpi posljedice potresa. 

- Tu gdje mi živimo dvije su zgrade pale, malo dalje ih je palo šest. Gotovo cijelu noć smo proveli na ulici. Nismo se mogli spojiti na telefone, nije bilo interneta. Nikome se nismo mogli javiti - opisao je Drago. 

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