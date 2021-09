Aleksandar Vulin, Srbijanski ministar unutarnjih poslova koji melje ono što Aleksandar Vučić misli, a ne smije javno reći, napao je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Vučićev šegrt i potrčko za Milanovića kaže da spada među gluplje hrvatske političare.

- U Hrvatskoj se političari dijele na otvorene i prikrivene ustaše. Kada je ne znajući da ga snimaju na sastanku s takozvanim braniteljima ponosno priznao svoje ustaške korijene, Milanović je dokazao da pripada prikrivenim sljedbenicima ustaškog pokreta. Ali, da spada i među gluplje hrvatske političare, Milanović je dokazao kada je 2015. godine pokušao zatvoriti granice prema Srbiji i potvrđuje to svaki dan kada napada Srbiju i Vučića - navodi Vulin u priopćenju.

Govoreći o Srbiji, Milanović je u New Yorku rekao da je "najteža stvar" to što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić "bio jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih" i smatra to preprekom.

Pristupni pregovori Srbije započeli su 2014. godine, do sada je otvorila 18 poglavlja, a dva privremeno zatvorila.

Milanović smatra da Srbija "nema snažnu namjeru" ući u EU, dok se Sjeverna Makedonija i Albanija "snažno trude i bore".