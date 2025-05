Vučić se javio iz Moskve: 'Ovo je za mene velika čast biti ovdje. Ukrajina? Nije ovo protiv njih...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Moskve, a odmah na početku obraćanja dotaknuo se puta do Rusije i privremenog slijetanja u Baku, piše Kurir.

- Obično se najave preleti preko određenih zemalja. Poljska nam je dala dozvolu jer nismo išli preko Bjelorusije, ali preko nje se ionako ne može, Poljska ne dopušta koridore iznad Bjelorusije. Znali smo da će nas Litva blokirati odmah nakon toga – rekao je Vučić.

Ovrnuo se na kritike Zapada zbog svog odlaska u Moskvu, poručivši kako umjesto razumijevanja , stižu prijetnje i lekcije.

- Umjesto da kažu: 'Učinili smo veliku nepravdu toj maloj zemlji, oteli smo im 14 posto teritorija..., oni nas još drže pod pritiskom i govore: 'Gledajte u budućnost, ne vraćajte se u prošlost' – rekao je Vučić.

- Kad to sve sagledate, nemaju racionalan odgovor, osim da prijete i zastrašuju. To sam barem čuo od Picule i tih njegovih – dodao je.

- Nedavno sam napunio 55 godina. Netko bi rekao da to nije dovoljno za iskusnog političara, ali ja sam više od toga. Preiskusan sam, dovoljno star i dugo na ovoj funkciji da znam da se čast, obraz i ponos ne mogu ni davati ni prodavati nikome. Obećao sam i predsjedniku Putinu, ali nikoga nisam lagao o svom dolasku ovdje. To sam rekao i Ursuli von der Leyen, i Marti Kos, i Macronu, i Giorgiji Meloni, svakome od njih to sam rekao. Svima sam rekao istinu, nikoga nisam obmanuo. Ovdje imamo važne poslove , moramo rješavati pitanje opskrbe plinom - poručio je.

- Ukrajina nikada nije učinila ništa loše Srbiji. Sreo sam se sa Zelenskim, a tako ću se sada sastati i s predsjednikom Putinom. To je za mene velika čast i privilegija, da se sretnem i s patrijarhom Kirilom. Nemojte zaboraviti da Rusija nije priznala neovisnost Kosova, za razliku od onih koji nas žele vratiti u budućnost, ali nikako da pogledaju i u prošlost - nastavio je.

Dotaknuo se i raspisivanja izbora, rekavši da se neće dugo čekati na odluku i da će sve biti poznato uskoro.

- Nudio sam izbore 11. prosinca, tada sam rekao: "Imali ste četiri zahtjeva", oni su odgovorili da se ne bave politikom. Ispunili smo im sve, pokazali poštovanje. A oni su glumili da ne žele vlast, a zapravo su mislili da će je silom uzeti – rekao je Vučić.

Zatim su, kaže, došli s 'najbesmislenijim' petim zahtjevom, pa i šestim, onim o zvučnom topu.

- Sad ih je sram to i spomenuti. A još žele da fakultete pretvore u partijske ćelije i općinske odbore. To je čisti kriminal! Nije slučajno da je dekan Pravnog dao ostavku – znao je što dolazi – poručio je Vučić.

- Oduzeli su nam šest mjeseci, uništili rast. Ali dosta je bilo. Izbori neće dugo čekati. Neka se pripreme - poručio je.