Nakon priče o trudnici Zorici Zrile, Provjerenom se javilo još žena s istim horor pričama. Tvrde da su sve poslane u istu kliniku u Sloveniju.

- U 26. tjednu su mi otkrili da nešto u trudnoći nije dobro i onda su me poslali za KBC Rijeka. Profesor je vidio da je dijagnoza loša - hidrocefalos, spino bifida - kazao je anoniman izvor.

Ženama je rečeno kako se takav postupak ne može obaviti u Hrvatskoj pa im je dan kontakt klinike u Sloveniji u kojoj je dozvoljen inducirani porod nakon 22. tjedna.

- Na moje 'što sad' mi navode da odem u Sloveniju, tj. da kontaktiram Sloveniju koja je liberalnija država i u kojoj je to dozvoljeno nakon 22 .tjedna. Daju mi jasne upute koja je klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem, nego usmeno, da to ne ostane nigdje pisani trag jer to kao ne smiju reći - izjavila je Zorica Zrile.

Zrile je upućena u ljubljanski KBC, no nikad nije otišla. Javila se u Petrovu bolnicu gdje je prekid trudnoće učinjen bez ikakvih komplikacija, a sam postupak riječkih ginekologa iznenadio je zagrebačke kolege.

- Po meni je to potpuno neshvatljivo, nerazumljivo s ljudske i profesionalne strane - rekao je Gordan Zlopaša iz KBC Zagreb.

Da slučaj iz KBC Rijeka nije izoliran bilo je jasno kada su se Provjerenom javile žene iz cijele zemlje sa sličnim iskustvima. Na preporuku ginekologa u riječkom KBC-u, prekid trudnoće obavljale su u Ljubljani. I to su skupo platile. Sve u poodmakloj fazi trudnoće.

- Rekli su mi da dijete nema šanse da preživi i da će za mene biti jako opasno ako takvo dijete rodim. Da je moj život u opasnosti - prisjetila se anonimna žena.

Objasnili su joj i sve moguće posljedice za nju kao majku, ali i za dijete.

- Čak su me jedan dan držali u bolnici bez razloga, dok su raspravljali hoće li to napraviti u Hrvatskoj ili ne, oni su znali da od toga u Hrvatskoj ništa ne bude - istaknuo je izvor.

Cijeli proces se odužio, a zatim je na red stupila i administracija. U matičnoj, pulskoj bolnici, etičko je povjerenstvo potvrdilo kako se prekid trudnoće ne može obaviti, iako dijete nije imalo šanse preživjeti.

- Bila na pregledu sama i kad su mi rekli, otišla sam do auta i nisam mogla doći k sebi. Nazvala sam supruga i odmah je došao po mene i otišli smo kod moje ginekologice koja mi je dala uputnicu za KBC Rijeka - rekla je anonimno.

Po dolasku u KBC Rijeka, potvrdili su joj dijagnozu, a potpisnik nalaza bio je isti liječnik koji je Zorici iz prošlotjedne priče rekao da ide u Ljubljanu i obavi prekid trudnoće. Samo što je sada liječnik ostavio dokaz, uputu s pisanim tragom.

- Ovo je i taj pisani trag, to je taj doktor u Rijeci napisao kome da se javim - pokazuje anoniman izvor.

U samim nalazima nije bilo nikakvih preporuka da se to obavi u Sloveniji, a ženi nije rečeno da postoji mogućnost da trudnoću iznese do kraja, već su je uvjeravali da je u velikoj opasnosti ako trudnoću iznese do kraja.

Ne znajući za druge opcije, žena je prekid trudnoće obavila u Ljubljani, a usluge platila preko tri tisuće eura. Cijeli slučaj dogodio se 2015. godine.

Navodno postoji svojevrstan dogovor između liječnika KBC Rijeka i KBC Ljubljana, što je potvrdila i žena iz ove priče.

- Kontaktiraju KBC Ljubljanu da ćemo mi doći, oni su sazvali konzilij, koji pregledava moju dokumentaciju i odobrava prekid trudnoće koji je tada bio u 23. tjednu trudnoće'', rekla je anonimno.

Cijeli pothvat platila je oko četiri tisuće eura, iako joj je rečeno da HZZO to pokriva.

- Neki dio HZZO mora refundirati, a u našem slučaju su nas odbili jer nismo prije postupka prvo njima uputili zahtjev na refundaciju troškova - pojasnila je anonimno.

Na cijeli slučaj reagirao je ravnatelj KBC Rijeka Alen Ružić, a kasnije i ministar zdravstva.

- U prvom redu isprika obitelji na tom događanju i zahvala liječnicima u Zagrebu koji su sukladno pravilima struke i zakonskim odredbama omogućili prekid trudnoće. Potpuno je jasno da u onim slučajevima kada je riječ o anomaliji ploda može se izvršiti prekid trudnoće iznad dobi od 10 tjedana stoga mi nije jasno zašto nije došlo do takvog redoslijeda zbivanja i u Rijeci - izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš, a kasnije promijenio priču, prenosi Dnevnik.hr.