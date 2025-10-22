Javno savjetovanje: Komunalci u Virovitici i Koprivnici predlažu rast cijena odvoza otpada

Komunalna poduzeća iz Virovitice i Koprivnice uputila su u javno savjetovanje prijedloge izmjene cjenika prikupljanja komunalnog otpada od kućanstava, a nakon što se zainteresirani očituju znat će se hoće li u tim gradovima poskupjeti prikupljanje otpada. Flora VTC, koja prikuplja otpad na virovitičkom području, navodi četiri razloga za poskupljenje prikupljanja otpada - uvođenje posebnih naknada, ekonomska održivost pružanja usluge, izostanak zakonom propisanih potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i promjena načina obračuna i naplate usluge.

Ove je godine stupila na snagu Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, kojom su korisnici usluge čiji se komunalni otpad odlaže na odlagališta opterećeni visokim dodatnim troškovima, a ta naknada nije prihod tvrtke Flora VTC, nego ju ona naplaćuje za račun Fonda za zaštitu okoliša.

Na temelju te uredbe Flora je dužna platiti Fondu dva milijuna eura kroz sljedećih pet godina. Naravno, naknadu na kraju moraju platiti korisnici kroz cijenu pružanja usluge.

Usvoji li se prijedlog novog cjenika prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, cijene za kućanstva porasle bi u prosjeku za 35,7 posto.

Komunalac iz Koprivnice također je objavio poziv na javno savjetovanje o Prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za područje grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Legrad, Peteranec i Sokolovac. Građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti do 13. studenog.

Prema prijedlogu, cijene bi rasle za 30-tak posto, a kao razlog poskupljenja navode rast troškova, uključujući sakupljanje, prijevoz, zbrinjavanje i odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada.

Petra Bijač iz Komunalca kaže da cijene prikupljanja komunalnog otpada nisu dizane godinama, a ako se prihvati prijedlog one bi rasle otprilike s osam eura na 12 eura po kućanstvu.

Martin Kozjak iz Komunalnog poduzeća Križevci kaže da su u tijeku analize poslovanja zbog rasta raznih troškova sa ciljem prilagodbe načina poslovanja kako ne bi došlo do poskupljenja odvoza otpada, ali zasad ne može procijeniti hoće li u tome uspjeti.

Ako do poskupljenja odvoza otpada ipak dođe, razlozi će biti rast plaća, inflacija, troškovi daljnjeg zbrinjavanja otpada i druga davanja komunalne tvrtke koja su u međuvremenu porasla. Kozjak podsjeća da su zadnji puta dizali cijene odvoza otpada kućanstvima u siječnju 2024. godine.