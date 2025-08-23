Obavijesti

Jaz onih koji žive od proračuna i onih koji ga pune sve je dublji

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva

Oni koji sve povišice državnog aparata trebaju iznijeti na svojim leđima, a to su zaposlenici u privatnom sektoru od građevinara, ugostitelja, trgovaca, o navedenom mogu samo sanjati

Od 1. rujna zaposlene u javnom i državnom sektoru očekuju povišice. Na prvi pogled vijest zvuči dobro jer plaće u Hrvatskoj zaostaju za plaćama u drugim europskim zemlja, a inflacija svakog mjeseca dobro nagriza kućne budžete. Nedavno su značajno rasle i plaće državnih dužnosnika iako radom to teško mogu opravdati. Čini se da država vodi brigu o svojim zaposlenicima, ali pogleda li se šira slika, ova priča više nalikuje kupovini socijalnog mira, nego istinskoj brizi. U javnom i državnom sektoru prosječna plaća godinama stabilno raste, a u realnom?

