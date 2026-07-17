Jazavac htio 'upisati' Policijsku akademiju: Policajci ga 'uhitili' i predali službi Dumovca

Policajci su posumnjali da je životinja ozlijeđena te su je pažljivo uhvatili. Jazavac pritom nije pružao otpor, a privremeno je smješten u transporter koji se na Akademiji koristi za službene pse, priopćili su iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec.

Ubrzo je prevezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje su ga pregledali veterinari. Utvrdili su da je riječ o mladoj jedinki, najvjerojatnije okoćenoj ove godine, koja je izrazito iscrpljena.

– Ako zanemarimo krzno, kost je i koža – naveli su iz Dumovca.

Jazavac otežano hoda zbog iscrpljenosti, no zasad nije poznato što ga je dovelo u takvo stanje, osobito jer u prirodi trenutačno ima dovoljno hrane. Veterinari su mu dali vodu, hranu i potrebnu terapiju, a nadaju se da će se uspješno oporaviti.

Na društvenim mrežama iz Dumovca cijeli su događaj duhovito opisali riječima da je "jazavac htio upisati Policijsku akademiju", no umjesto u učionici završio je na liječenju, gdje će dobiti svu potrebnu skrb.