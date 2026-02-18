JD Vance: Europski saveznici čine mnogo toga kako bi sabotirali sami sebe

„Nije stvar u tome da ne poštujemo svoje saveznike. Radi se o tome da oni čine mnogo toga kako bi sabotirali sami sebe“, rekao je Vance u utorak u intervjuu za američku televizijsku postaju Fox News.

Vance je inzistirao na tome da SAD želi uspješnu Europu s „živahnim gospodarstvom“.

„Problem koji imamo s Europom nije u tome što ne volimo Europu“, rekao je Vance.

Međutim, tvrdio je da je pritisak administracije predsjednika Donalda Trumpa bio potreban kako bi se potaknulo saveznike u NATO-u da povećaju obrambene izdatke i ulažu u zaštitu granica kako bi se obuzdale migracije.

„Dakle, postigli smo velik napredak, ali iskreno, želimo da naši europski saveznici budu puno bolji“, dodao je Vance.