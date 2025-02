JD Vance napao EU i šokirao izjavom o Ukrajini: Scholz mu odgovorio. Javio se i Zelenski

Američki potpredsjednik JD Vance kaže da je došlo vrijeme za preispitivanje američke potpore Ukrajini te je pozvao Europu da preuzme veću odgovornost. Naglasio je kako najveći problem Europske unije nije Rusija, već njezini unutarnji izazovi i nesposobnost oblikovanja zajedničke sigurnosne strategije bez oslanjanja na SAD.

- Dok je Trumpova administracija jako zabrinuta za europsku sigurnost i vjeruje da možemo doći do razumnog rješenja između Rusije i Ukrajine, također vjerujemo da je važno da Europa u nadolazećim godinama osigura vlastitu obranu. Prijetnja koja me najviše brine vezano za Europu nije Rusija, nije Kina, nije bilo koji drugi vanjski faktor. Ono što me brine je prijetnja iznutra, povlačenje Europe od nekih od svojih temeljnih vrijednosti koje dijeli s SAD-om - poručio je.

Njegov komentar izazvao je niz reakcija visokih dužnosnika. Njemački kancelar Olaf Scholz naglasio je važnost očuvanja europske i američke sigurnosne suradnje.

- Nećemo prihvatiti nijedno rješenje koje bi dovelo do razdvajanja europske i američke sigurnosti. Od toga bi korist imao samo predsjednik Putin. Bit će mira samo ako je ukrajinski suverenitet osiguran. Nametnuti mir nikada neće dobiti našu podršku - poručio je.

Volodimir Zelenski govori na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Poručio je je da se odluke o završetku rata ne smiju donositi bez sudjelovanja Kijeva i Europe.

- Nema odluka o Ukrajini bez Ukrajine, niti odluka o Europi bez Europe. Europa mora imati mjesto za stolom - rekao je te dodao kako bi bilo opasno da američki predsjednik Donald Trump sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije susreta s njim.

- Putin želi razgovore s Amerikom jedan na jedan. To nam ne treba. Treba nam pravi uspjeh, treba nam pravi mir. O ratu ne mogu odlučiti Putin i Trump, Putin i ja, moramo se udružiti da bismo stvorili mir - poručio je.

- Naša vojska sama nije dovoljna, trebamo vašu podršku - kaže.