JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

Američki predsjednik Donald Trump je Kijevu dao rok da do četvrtka odgovori na njegov najnoviji mirovni plan za Ukrajinu, koji je zatekao europske zemlje. Prema planu Sjedinjenih Država, od Kijeva će se očekivati veliki ustupci, uključujući povlačenje iz dijelova istočne Ukrajine koje Rusija nije osvojila, smanjenje svoje vojske i odricanje od članstva u NATO-u.

Vance je u objavi na društvenoj platformi X kazao da bilo kakav plan mora "zaustaviti ubijanje te istovremeno sačuvati ukrajinski suverenitet" i biti prihvatljiv i Rusiji i Ukrajini. Plan također mora u najvećoj mogućoj mjeri osigurati da rat ponovo ne izbije, napisao je.

- Svaka kritika na račun mirovnog okvira na kojem administracija radi (dolazi od osoba koje) ili pogrešno shvaćaju okvir ili pogrešno interpretiraju stvarnost na terenu. Prema jednoj sanjariji, kada bismo samo dali više novca, više oružja ili više sankcija, pobjeda bi bila nadohvat ruke. Mir neće ostvariti propali diplomati ili političari koji žive u svijetu bajki. Mogli bi ga postići pametni ljudi koji žive u stvarnom svijetu - dodao je Vance.

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom je plan predstavljen u četvrtak. Ranije u petak je rekao da se zbog njega Ukrajina suočava "s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak ključnog partnera", što se odnosilo na SAD.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je plan pozitivno primio, rekavši da bi dokument od 28 točaka mogao činiti "osnovu za konačno mirovno rješenje". U međuvremenu, njemački kancelar Friedrich Merz i drugi europski vođe će se sastati na marginama samita skupine zemalja G20 u Johannesburgu radi kriznih razgovora o mogućem odgovoru.

Čelnici Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva su neki od onih koje se očekuje na sastanku u subotu, na kojem će također biti i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je sastanak i najavila na X-u.

Rasprava o Ukrajini i odsustvo svjetskih čelnika zasjenili samit skupine G20

Dvodnevni samit skupine vodećih gospodarstava G20 počinje u subotu u južnoafričkom gradu Johannesburgu zasjenjen odsustvom mnogih svjetskih čelnika te žustrom raspravom o američkom planu za mir u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Trump kao i njegovi ruski i kineski kolege Vladimir Putin i Xi Jinping su neki od čelnika koji su otkazali dolazak na prvi samit skupine G20 u Africi. Predsjednici Meksika i Argentine također neće prisustvovati sastanku na vrhu.

Trumpova administracija u potpunosti bojkotira događaj jer tvrdi da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju svoje rase u zemlji s crnačkom većinom, što je južnoafrička vlada demantirala.

Domaćin samita, južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa, kao glavne teme samita je odabrao solidarnost, jednakost i održivost. Njegovi najveći prioriteti uključuju ublažavanje duga zemalja u razvoju, pravednu energetsku tranziciju, pravednu i čistu uporabu rijetkih minerala, pravednu podjelu odgovornosti u očuvanju klime i prehrambenoj sigurnosti.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je u petak pozvao zemlje članice skupine G20 da "iskoriste svoj utjecaj i glasove kako bi okončali sukobe koji izazivaju toliko smrti, razaranja i destabilizacije diljem svijeta".

Sastanak Trumpovih dužnosnika s ruskim izaslanikom nameće pitanja o planu za Ukrajinu

Američki dužnosnici sve su zabrinutiji zbog prošlomjesečnog sastanka predstavnika administracije predsjednika Donalda Trumpa i Kirila Dmitrijeva, ruskog izaslanika pod američkim sankcijama, radi sastavljanja plana o okončanju rata u Ukrajini, prema više izvora upućenih u temu. Sastanak se odvio u Miamiju koncem listopada, a na njemu su bili posebni američki izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i Dmitrijev, čelnik investicijskog fonda RDIF, jednog od najvećih u Rusiji.

Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Jared Kushner

Dmitrijev, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, preuzeo je vodeću ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o ratu te se s Witkoffom sastao nekoliko puta ove godine. Trumpova administracija je usvojila posebno izuzeće kako bi mu se dopustio ulazak u zemlju, kazao je viši američki dužnosnik za Reuters. Američka vlast je Dmitrijeva i njegov fond stavila na crnu listu 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sankcije onemogućavaju američkim državljanima i tvrtkama da s njima posluju.

Sastanak je doveo do plana od 28 točaka za okončanje rata, rekle su dvije osobe upućene u situaciju. Plan, koji je ranije ovog tjedna objavio portal Axios, iznenadio je američke dužnosnike u raznim dijelovima administracije te zbunio veleposlanstva u Washingtonu i europskim glavnim gradovima.

Također, plan su kritizirali Ukrajinci i njihovi saveznici jer se doima podosta naklonjenim ruskim interesima, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak obećao da neće izdati interese svoje zemlje.

Čini se da je dokument, koji od Ukrajine traži veće ustupke, suprotan strožem stavu koji je Trumpova administracija nedavno zauzela spram Moskve, uvevši sankcije njenom energetskom sektoru. Nije jasno je li Dmitrijev došao na sastanak u Miami s određenim ruskim zahtjevima ni jesu li oni uvršteni u mirovni plan. Dvije osobe upućene u sastanak rekle su da je Rustem Umerov, bivši ukrajinski ministar obrane, također bio u Miamiju ranije ovog tjedna kako bi s Witkoffom raspravljao o planu.

Jedan izvor kazao je da je Witkoff obavijestio Umerova o planu tijekom njegovog posjeta te da su Sjedinjene Države plan dale Ukrajini preko turske vlade u srijedu, prije nego što su ga izravno predstavile Kijevu u četvrtak.

Umerov je svoju ulogu opisao kao "tehničku" te porekao da je o planu detaljno raspravljao s američkim dužnosnicima. Dmitrijev je u petak rekao da je cilj američkog plana za okončanje rata u Ukrajini spriječiti dodatne smrti Ukrajinaca i gubitak teritorija.

- Zbog ratnohuškačke propagande, mnogi ljudi ne vide da je Trumpov mirovni plan sastavljen kako bi Ukrajinu spasio od gubitka dodatnog teritorija i života. Pomno pratite kritičare mirovnog plana i kakve koristi imaju od beskonačnog ratovanja - napisao je Dmitrijev na engleskom jeziku na društvenoj platformi X u petak.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je u priopćenju rekla da bilo kakav mirovni plan "mora ponuditi sigurnosna jamstva i odvraćanje za Ukrajinu, Europu i Rusiju" te ponuditi gospodarske poticaje za obje sukobljene strane.

- Ovaj plan je sastavljen kako bi odražavao stvarnost situacije i pronašao najbolji ishod u kojem svi pobjeđuju i gdje obje strane dobivaju više nego što moraju dati - pojasnila je.

Trump je u petak rekao da očekuje da će Zelenski potpisati plan do Dana zahvalnosti, američkog blagdana u četvrtak. SAD je upozorio Ukrajinu da bi joj mogao uskratiti vojnu pomoć ako ne potpiše, izvijestio je Reuters.

Neki dužnosnici zatečeni

Mnogi viši dužnosnici u State Departmentu i Vijeću za nacionalnu sigurnost nisu bili brifirani o planu, rekla su dva izvora. Posebni izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg, koji je surađivao s Ukrajincima na pregovorima o okončanju rata i namjerava odstupiti u siječnju, također je isključen iz pregovora Witkoffa i Dmitrijeva, kazali su izvori.

Jedan viši američki dužnosnik je kazao da je državni tajnik Marco Rubio brifiran o planu od 28 točaka, no nije pojasnio kada se to dogodilo.

- Tajnik Rubio je bio blisko uključen tijekom cijelog procesa razvoja plana o okončanju rata u Ukrajini. Bilo kakve druge insinuacije su posve netočne. To uključuje razgovore s obje sukobljene strane, mnogo puta, kako bi se olakšala razmjena ideja o postizanju održivog mira - kazao je zamjenik glasnogovornika State Departmenta Tommy Pigott u priopćenju.

Američki dužnosnici i drugi koje je Reuters konzultirao osporili su takav opis situacije.

- Nije bilo koordinacije, nitko u State Departmentu nije ovo vidio, a ni Rubio - rekao je drugi američki dužnosnik, koji je dodao da plan sadrži materijale koje je državni tajnik ranije odbacio.

Situacija je dovela do zabrinutosti unutar administracije i Capitol Hilla da su Witkoff i Kushner zaobišli regularan postupak te da su rasprave s Dmitrijevom rezultirale planom koji ide u prilog ruskim interesima. Plan uključuje ranije ruske zahtjeve da Ukrajina preda dio svog teritorija na istoku zemlje kojim i dalje upravlja, prizna Krim kao ruski i obeća da se neće pridružiti NATO-u.

- Ovaj takozvani 'mirovni plan' ima stvarnih poteškoća i ja veoma sumnjam da će postići mir. Ukrajina ne bi trebala biti prisiljena odreći se svojeg teritorija u korist jednog od najočitijih ratnih zločinaca Vladimira Putina - kazao je senator Roger Wicker iz savezne države Mississippi te republikanski čelnik odbora senata za oružane snage.

Sporazum su kritizirali i stručnjaci.

- Putin je danas rekao da plan vidi kao 'osnovu' za budući sporazum, što je vjerojatno znak da namjeravaju tražiti dodatke i revizije povrh onoga što već jest nepovoljan prijedlog za Kijev. Tjedan dana se čini ambicioznim za rješenje - kazala je Dara Massicot iz think tanka Carnegie Endowment for International Peace.

Razgovori Trumpove administracije i Dmitrijeva su također zabrinuli neke unutar obavještajne zajednice, kazao je jedan američki dužnosnik upućen u pitanje. Dmitrijev je ranije koristio svoju ulogu u RDIF-u da ostvari utjecaj među raznim zapadnim vladama i kompanijama, čak i usred američkih sankcija. CIA je odbila komentirati zabrinutosti unutar obavještajne zajednice glede Dmitrijeva.

Tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata, Dmitrijev je uspostavio kontakte s predsjednikovim timom kako bi obnovio odnose između Washingtona i Moskve. Dmitrijev je izravno surađivao s Kushnerom tijekom prve Trumpove administracije.

U vrijeme pandemije koronavirusa, Dmitrijev je s Kushnerom koordinirao dostavu respiratora u SAD. Respiratore je osigurao RDIF što je dovelo do zabrinutosti među djelatnicima ministarstva financija da SAD možda krši vlastite sankcije, prema višem američkom dužnosniku.