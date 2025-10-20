JD Vance: Trump još nije odlučio o isporuci Tomahawka Ukrajini

Američki potpredsjednik JD Vance poručio je kako će administracija predsjednika Donalda Trumpa ustrajati na putu prema miru u Ukrajini, neovisno o tome koliko će taj proces potrajati, prenosi Ukrinform.

- Nastavit ćemo koračati putem mira, bilo da nam to potraje još nekoliko mjeseci, nekoliko tjedana ili, ne daj Bože, duže od toga – nastavit ćemo raditi na tome - izjavio je Vance novinarima u zračnoj bazi Joint Base Andrews. Dodao je kako ostaje optimističan, iako vremenski okvir rješenja sukoba ostaje neizvjestan.

Na pitanje o mogućoj isporuci krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini, Vance je potvrdio da američki predsjednik „zasigurno čuje taj zahtjev“ od ukrajinskih vlasti.

- Znamo da je to nešto što oni žele. To je nešto o čemu će predsjednik na kraju odlučiti. Ali još nije donio odluku da Ukrajini da Tomahawke - rekao je potpredsjednik.

Vance je pojasnio da je glavni razlog odgađanja odluke Trumpov prioritet – sigurnost Sjedinjenih Američkih Država.

- To znači da moramo imati kritične oružane sustave za našu vlastitu vojsku, za naše vlastite snage. Dakle, to je ono na što je predsjednik usredotočen - istaknuo je.

Prema njegovim riječima, Trump pri donošenju odluka koje se tiču Ukrajine i Rusije nastoji promicati mir, vjerujući da je to u najboljem interesu Amerike.

- Ako misli da je u najboljem interesu Amerike prodati dodatno oružje Europi, učinit će to. Ali trenutačno nije donio tu odluku u vezi s Tomahawcima - zaključio je Vance.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump jučer je izjavio kako Sjedinjene Američke Države „ne mogu dati sve svoje oružje Ukrajini“ jer je ono potrebno za vlastitu obranu zemlje.