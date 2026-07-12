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PIŠE: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Je li DORH našao ključni dokaz da su rakete S-300 plaćene?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Je li DORH našao ključni dokaz da su rakete S-300 plaćene?
Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL
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U sporu Zubaka protiv države odlučuje se može li država biti obvezana isplatiti oko 200 mil. dolara zbog posla iz ratnih godina. U u predmetu vrijednom stotine milijuna dolara, jedino što smije biti presudno su dokazi

Spor između Zvonka Zubaka i Republike Hrvatske traje gotovo 24 godine i odavno je prerastao običnu parnicu. Riječ je o jednom od najskupljih sudskih postupaka u hrvatskoj povijesti, u kojem se odlučuje može li država biti obvezana isplatiti oko 200 mil. dolara zbog posla iz ratnih godina.

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