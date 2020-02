'Je li Jelenić jedini član tajne organizacije ili ih ima u Vladi?'

Hrvatski suverenisti ozbiljno se pripremaju za parlamentarne izbore, uskoro će predstaviti cjelovit politički program, najavio je u petak saborski zastupnik Hrvoje Zekanović koji je potvrdio da su s Miroslavom Škorom počeli razgovore o suradnji, no detalje nije želio iznositi.

- Nadam se da će završiti što skorije - rekao je Zekanović na konferenciji za novinare na kojoj su se članovi predsjedništva Hrvatskih suverenista referirali i na "masonski skandal", odnosno ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića.

Zanima me je li Jelenić jedina osoba koja je član te "suspektne tajne organizacije", ima li ih, možda, u Vladi ili na nekim drugim istaknutim pozicijama? zapitao se Zekanović ispred Sabora.

General Željko Sačić ističe kako je hrvatska javnost šokirana činjenicom da je netko tako visokopozicioniran u pravosudnoj vlasti član "opskurne organizacije, koja ima oštra pravila".

- Nije normalno da član masonske organizacije Nikica Gabrić dođe i skoro nogom otvori vrata kod brata Jelenića i kaže daj napravi to i to, pošalji tamo policiju - naglasio je Sačić.

Hrvatski suverenisti se tome suprotstavljaju, a i znaju model kako će to riješiti, uvjerava Sačić koji je poručio kako hrvatske sigurnosne službe, političari, javnost moraju učiniti sve da se ne dozvoli ispreplitanje javnog i privatnog.

Gabrić je trebao biti ispitan

Zastupnica u EP Ruža Tomašić zanimljivim označava Gabrićevo javno priznanje da je snimao državnog odvjetnika. "Nakon toga ništa se nije dogodilo, a snimao ga je nezakonito, on (Gabrić) je trebao biti na ispitivanju, a nije", kazala je Tomašić.

I Pero Kovačević ističe kako, u pravilu, takvo snimanje nije moguće u službenim prostorijama DORH-a. U uređenim državama, u takvim slučajevima, mobitel ostavljate vani, to je dio sigurnosnog protokola, tumači Kovačević i dodaje kako se u konkretnom slučaju radi o neovlaštenom snimanju razgovora, koji nema nikakve pravne snage, "odnosno to je počinjenje kaznenog djela neovlaštenog snimanja".

Slučaj Jelenić samo ukazuje da je u pravosuđu potrebno provesti korjenitu reformu, cjelovitu "funkcijsku lustraciju", a paralelno s njom i imovinsku lustraciju, kaže Kovačević.

Istaknuo je da se u uređenim zemljama zakonom uređuje koje su zapreke za obnašanje visokih javnih dužnosti. - Za mene je to članstvo u tajnim organizacijama, a masonstvo je takvo - rekao je Kovačević.

Sačić je dodao kako postoji državnoodvjetnički kodeks u kojem jasno stoji da državni odvjetnik ni na jednoj razini ne smije biti član ni jedne političke stranke, udruge ni bio kakve organizacije koja bi dovela u pitanje njegovu neovisnost.

Kaže i kako masoni ne bi trebali biti legalno organizirani, jer su diskriminatorni prema ženama.

Kovačević: Zvali su me u masone, odbio sam

Kovačević je potvrdio da je 1996., dok je bio u Ministarstvu obrane, dobio poziv za masonstvo ali ga je odbio.

Suverenisti smatraju kako predsjednik države Zoran Milanović ima pravo birati svoje suradnike. Jadranka Žarković iznimno je dobro surađivala s Hrvatskim generalskim zborom vezano uz pitanja obrazovanja, odgovara Sačić na primjedbu da je sporna Zagreb Prideu.