Je li Kolakušić od početka htio zapravo izgubiti ove izbore?

Kolakušić je poput Čarobnjaka iz Oza. Strašan borac protiv korupcije sve dok se nije pojavio na danjem svjetlu. Glasači su vidjeli drugorazrednu verziju Tuđmana u 21. stoljeću koja ljude ne privlači. Kada se pojavio na sučeljavanju pokazalo se da ima viška vremena za odgovore. Uz Dejana Kovača i Kolindu imao je najgoru kampanju. Točnije nije ju ni imao. Njegovi glasovi dijelit će se popola na Milanovića i Kolindu s blagom prednosti prema Zoranu.

Zaključak je to političkog analitičara Žarka Puhovskog o Mislavu Kolakušiću, bivšem sucu koji je kao zvijezda zabljesnuo nakon europskih izbora s osvojenih više od 84.000 glasova. Pokazalo se da je zvijezda padalica. Nakon što je na predsjedničkim izborima osvojio više od 111 tisuća glasova, svojim biračima je objavom na Facebooku poručio da se će se politička priča nastaviti. Ali tek za par godina. Na parlamentarnim izborima neće sudjelovati.

- Vjerujem da će za nekoliko godina doći vrijeme u kojem će građani zazivati promjene- zaključio je Kolakušić.

I u toj posljednjoj objavi, Kolakušić je optužio birače da ne vide ono što on predstavlja. Već ih je ranije nazvao neobrazovanim. A Kolakušić je htio svu vlast u svojim rukama jer tvrdio da bi jedino tako mogao provesti reforme. Za plaću od 70.000 kuna. Poruke koje je slao, poput one od ukidanja gradova preko noći uskraćivanjem njihova financiranja od poreza na dohodak, davanja otkaza 100.000 ljudi, imenovanja sebe premijerom, ministrom policije i pravosuđa, zvučale su kao da od početka ne računa na mogućnost pobjede. A sve je garnirao izjavom da se povlači ako ne osvoji 600.000 glasova. Koliko je to bilo iluzorno očekivati najbolje svjedoči podatak da su u prvom krugu predsjedničkih izbora prije pet godina, sa samo četiri kandidata, Ivo Josipović i Kolinda Grabar Kitarović osvojili 687.000, odnosno 665.000 glasova. U nedjelju je Zoran Milanović kao relativni pobjednik izbora dobio 562.000 glasova.

- Njega predsjednička funkcija nije nikada ni zanimala. Ali je trebao alibi. Sigurno će reći da su građani ti koji su krivi jer ga nisu prepoznali, a on ode na briselsku plaćicu. I to vam je to – rekao nam je jedan sugovornik koji je dugo surađivao s Kolakušićem u cijelom projektu. I to znatno prije nego je Kolakušić objavio poruku na Facebooku da građani nisu zazvali promjene.

Kolakušić se inače u zadnjim danima kampanje skoro u potpunosti povukao. Njegova posljednja, pozdravna poruka na Facebooku je izazvala lavinu reakcija i skupila u 20-ak sati 660 komentara. Kod Kolakušićevih podržavatelja se može vidjeti razočaranje, ali su podijeljeni u tri osnovne skupine. Jedna su oni koji smatraju da ih je Kolakušić izdao, druga oni koji smatraju da je on sve dobro odradio, ali da su krivi građani ili da su im ukradeni glasovi. Treća skupina razočaranih je između: uz njega su, ali daju i kritiku. Komentare ćemo prenijeti kako su napisani, bez pravopisnih intervencija.

- Oko 118.000 glasova je dobil gospon a po fejsu se znalo otprilike oko 200.000 sigurnih (kao sigurnih...) di su nestali glasovi???moj nije jer sam sa svojom olovkom zaokružil...i kak se bu kaj promjenilo kad se takve stvari događaju – piše jedan ogorčeni glasač Kolakušića.

- Znao sam...i da ću Vam dati glas,al i da ćete ovako proći..previše je čobana u lijepoj našoj..a premalo nas pametnih..šta reći na kraju osim šteta!? – piše drugi podupiratelj.

Treći pak ističe: „Nije sramota ne uspjeti, sramota je ne pokušati. Iz srca Vam hvala za nadu koju ste nam dali....“

Ali tu je i skupina koja smatra da ih je izdao.

- Odustajanjem od parlamentarnih izbora, što je ključ borbe protiv korupcije, pokazali ste da vam do toga nije ni stalo. Manipulirali ste građanskom inicijativom, ostvarili svoj cilj i sad se povlačite. Antikorupcijska građanska inicijativa nije Kolakušić, nego svi građani koji su se priključili, zato ne očekujte da ćemo mi svi čekati 5 godina da bi Kolakušića opet poslali u Brisel – piše jedan iz te skupine.

- Političar za jednokratnu upotrebu. Obmana naroda koji ti je dao povjerenje. Dakle propuštaš još da 5 godina gaze ovaj narod- napisao je drugi.

Treću skupinu dobro predstavlja komentator koji je napravio i analizu izbornog neuspjeha po točkama:

„Koliko god smo cijelo vrijeme podržavali i vjerovali,tako mislim da imamo pravo i dati svoje mišljenje i kritizirati!!! 1.Istup sa plaćom je bio nepotreban i ishitren posebno u situaciji u kakvoj jesmo!! 2.Iluzorna i nepotrebna je bila izjava o 600 000 birača za potporu,jer ni ovaj vodeći dvojac je svjestan da ne mogu računati na toliko glasova!!! 3.Također je bilo iluzorno očekivati glasove od ŽZ i osloniti se samo na nas po grupama.... 4.Bez kvalitetne kampanje i logistike,jasno nam je svima da ne može biti rezultata!! 5.Nebi bilo fer da se sad odstupi i okrene leđa 110 000 birača,jer mislim da nismo to zaslužili i da ste vidjeli mišljenje većine!!! Ako vam to ništa ne znači, onda se ne treba čuditi šta ljudi mijenjaju mišljenje o vama jer ispada da da ste digli ruke baš od svega osim od Bruxellesa... Oprostite,ali ovo je moje mišljenje i stav!!! Svako dobro vam želim!!!“