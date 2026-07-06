'Je li konobarica sve naplatila?': U istarskom kafiću čude se niskim cijenama. Kava? 1,20 €!

Svakog ljeta društvene mreže pune su fotografija računa iz kafića i restorana. Jedni tvrde da su cijene očekivane u jeku turističke sezone, drugi smatraju da su itekako pretjerane i da ugostitelji redom "deru" i domaće i strance. I dok se mnogi čudom čude ljetnim cijenama, u maloj Vižinadi u Istri postoji mjesto koje pokazuje da se i usred ljeta još uvijek može popiti kava po cijeni koja će mnoge pozitivno iznenaditi i gdje konačni račun na blagajni izgleda toliko drugačije da se mnogi pitaju je li im konobarica na kraju sve naplatila.