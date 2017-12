Možda je iz Hrvatske: Traži se sretni dobitnik 4,4 mil. eura

U petak je u Odžacima u Srbiji izvučena dugoočekivana sedmica na lotu, a sretni dobitnik bogatiji je za 4,4 milijuna eura. On je na listiću zaokružio brojeve 3, 4, 10, 14, 17, 22, 31.

Iako se nagađalo da je pozamašna svota otišla u ruke jednog taksista koji se odao statusom na Facebooku, njegova supruga tvrdi da to nije točno. Kurir pak piše da bi dobitnik mogao biti i iz Hrvatske.

Navodni milijunaš napisao je na Facebooku da je zgrnuo silnu lovu, a onda brže-bolje status izbrisao. Ne zna se je li se uplašio ili se samo htio našaliti. Riječ je o taksistu iz Odžaka koji vozi mini-bus za Slovačku. Za Kurir je rekao kako nema što posebno slaviti jer posao ne može čekati. Radi isto što je radio i prije nego je osvojio dobitak.

- Sjedio sam s kumom kad je bilo izvlačenje. Prvi put u svom životu sam uplatio loto. Nisam ništa očekivao. Kad su me izvukli, nije bilo nikakve posebne reakcije. Kum me je gurnuo i viknuo: „Čovječe, dobio si ‚sedmicu!“ Ja sam mu samo rekao: „Kume, to meni nije potrebno. Cijeli život živim bez sedmice, pa ću živjeti i dalje.“ Ujutro sam nastavio raditi posao koji volim jer se ne osjećam kao nikakav milijunaš, to je čista sreća - priča R. J., koji još jednom ističe da je baš njegova kombinacija izvučena u petak navečer.

Kaže da želi nastaviti uživati u svojoj obitelji, a ne u novcu.

- Da mogu tim novcem kupiti novi život, vratio bih oca, koji je nastradao u prometnoj nesreći. A pošto to nije moguće, onda mi novac nije ni potreban - dodaje navodni dobitnik, uz opasku da će milijune dati u humanitarne svrhe.

Međutim, oglasila se i njegova supruga, koja ima sasvim drugu priču.

- Ljudi, nema nikakvih milijuna, nemojte me zvati. Kao da ne poznajete mog muža. U životu loto nismo ni igrali, a onome tko je zaista dobio čestitam od srca i neka ih troši pametno u zdravlju i veselju!!! - napisala je na Facebooku.

Radnica kioska u kojem je uplaćena dobitna kombinacija kaže da ne zna tko je dobitnik.

- Prethodnih dana bilo je mnogo uplata. Ovdje većinom uplaćuju starije osobe, ali pošto je dobitak bio velik, pojavilo se mnogo novih igrača. Svašta se od jutros nagađa, razna imena se spominju. Da li se nadam da će me častiti? Kad dobiju neku veću sumu, uglavnom donesu čokoladu ili kavu. Eto, nek dovede muziku - kaže kroz smijeh M. S. kod koje je uplaćena dobitna kombinacija.

Nagađa se da bi dobitnik mogao biti i iz Hrvatske. Naime, u blizini su Vinkovci, Vukovar, Osijek. Moguće je da je netko došao u susjedstvo uplatiti listić u nadi da će mu se sreća nasmiješiti.

- Nije sigurno da je dobitnik iz Odžaka. Moguće je i da je netko iz Hrvatske. Nije im daleko, a velik je novac bio u pitanju. Sad su božićni praznici pa ima i dosta ljudi koji rade u inozemstvu.