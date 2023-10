Je li Škoru netko oteo? Obojio kosu u crveno i tvrdi da nema ništa protiv gay ljubavnika

Glazbenik i političar Miroslav Škoro (61) gostovao je na radiju u Special Happy Showu. Opisao se kao 'moderan, suvremeno konzervativan muškarac'. Slušateljima je otkrio kako bi čim prije htio postati djed, ali i da mu se ta želja neće tako skoro ostvariti.

- Prije je bilo ako se ne udaš do 25, ti si baba cura ili stari dečko i nitko te neće... Jesu se vremena promijenila i ta granica pomaknula, ali volio bih uživati u unucima i pomoći koliko mogu, ipak je lakše budit se po noći kad si mlađi i uživati u toj dječici. No, moja se djeca nisu još odlučila za taj korak. Puno toga se danas preselilo u virtualni svijet, ali to je jedno, a stvarnost je drugo - rekao je.

'Mislite li da ste moderan ili konzervativan muškarac? I što mislite o LGBT zajednici?', upitao ga je voditelj Elvis Mehičić.

- Ja sam jedan vrlo moderan, suvremeno konzervativan muškarac… Što se tiče LGBT zajednice, ona ima pravo na postojanje, dapače, ja sam za to da svi mi imamo prava onoliko koliko imaju najmanji među nama, no ne volim teror manjine nad većinom i kada se negiraju neke stvari koje su kako bih rekao prirodni zakoni i zdrav razum… Ako je dijete o kojem smo malo prije govorili posljedica odnosa muškarca i žene, ja nemam ništa protiv toga da vode ljubav dvije žene ili dva muškarca ili koliko god njih hoće, ali uvijek im treba suprotni spol da naprave dijete, ili barem njihove stanice…to je tako i tu se ne može ništa - pojasnio je.

Inače, Škoro je 2020. izjavio za Večernji list: 'Što se tiče pobačaja, definitivno mogu reći da se s gospodinom Jandrokovićem slažem. Država, ako drži do sebe, ima bezbroj mehanizama kako da pomogne svakoj obitelji, ženi, majci koja se odlučuje na takav čin. Nismo mi primitivna zajednica, ne zabrana, ali učiniti sve da se sačuva život. Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti sa obitelji što će učiniti'.

U studiju radija, političar se dotaknuo i glazbe te kako se može stvarati bolja.

- Mi, Hrvati, imamo jedan problem, a to je što u pjesmama imamo spor ritam i tužan tekst, a Srbi imaju tužan tekst i brz ritam, tekst im je kao policijski očevid i to ljudi vole… U Italiji, Englez Ed Sheeran dođe i rasproda stadion, ali to napravi i Eros Ramazzotti, koji kada izda CD prije toga izađe na Dnevniku. Kod nas nije tako. Kod nas imaš gomilu gluposti, i dok se nije pojavio Happy FM mi nismo imali gdje nastupiti. Publika tu nije ništa kriva, publika ima novce, no proizvod mora biti zanimljiv - a trenutno, mi smo nezanimljivi - rekao je Škoro. Svejedno smatra kako domaća zabavna glazba ima budućnost.

- Ima puno talentiranih ljudi koji žele raditi, no ušli smo u vrijeme u kojem vladaju reality showovi, i ja sam bio dio njih, i tada su oni iznjedrili ljude poput Natali Dizdar, Saše Lozara, Nere Stipičević,…no te ljude treba netko preuzeti, netko tko će ih razvijati. Kod nas se to sve odvija da se podigne televizijski program. Mislim da tu ima dosta pucnjeva u prazno. Moramo ići naprijed, što je bilo bilo je i nadam se da će biti dovoljno pameti da tim talentiranim mladima ljudima, izvođačima i autorima damo šansu. Naravno da nedostaje Đorđe Novković, Zdenko Runjić, no tu imamo i Denisa Dumančića i Nenu Ninčevića, Zrinka Tutića, Huljića…pa na koncu i mene - kaže. Škoro publici koja u prosincu dođe na Happy Fest u Boćarski dom jamči dobru feštu i lijepe pjesme.

Prihvatio je izazov frontmena grupe Vigor, Marija Rotha koji je prošli tjedan gostovao na Happy FM-u, i prije nego je sjeo pred mikrofon kosu obojio u crveno, a što je Škoro pripremio Minei otkrijte u idućoj emisiji.