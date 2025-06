Je li to obavezni vojni rok otkrio neke nove borce za prava žena?

Uoči zakonskog uvođenja obaveznog vojnog roka, u ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova počelo je stizati sve više pritužbi. I to od muškaraca koji se žale na spolnu diskriminaciju. Možda djeluje pomalo iznenađujuće za jedno većinski patrijarhalno društvo poput našega, ali nemamo razloga sumnjati u priopćenje spomenute pravobraniteljice. Ona se u svom radu na savjetovanju ipak najviše naslonila na beneficije koje je zakonodavac odlučio uvesti za osobe koje su obvezne ići u vojsku uspoređujući ih s onima koje sudjeluju dobrovoljno ili ne sudjeluju uopće, a to su žene. Tako, osim mjesečne plaće, zaposleni ročnik u vrijeme služenja vojnog roka ne bi mogao dobiti otkaz, a osoba koja je odslužila vojsku imala bi prednost pri zapošljavanju u tijelima državne i lokalne uprave. I upravo to pravobraniteljica smatra spornim, moguću prednost pri zapošljavanju. A ako govorimo o pravima žena u Hrvatskoj, njihovim plaćama, mogućnostima napredovanja na poslu i mnogim drugim društvenim segmentima, sasvim je jasno da su žene i danas već diskriminirane u mnogim područjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+