Jedina se nije nagodila u slučaju s Josipom Pleslić ex Rimac: 'Reci Nadi da sam ju pozdravila...'

'Reci Nadi da sam ju pozdravila i da je državna tajnica rekla da te još jednom ispita', rekla je Josipa Pleslić ex. Rimac preko telefona Ana Mari Škoro kad ju je ova nazvala da joj kaže da nije prošla na državnom ispitu. Taj prolazak joj je bio važan jer je radila u Ministarstvu kulture na probnom roku.

Nada je Nada Budimir, jedina optužena u aferi 'Sport i glazba' koja nije priznala i nagodila se kao Pleslić i svi ostali. Budimir je bivša članica povjerenstva za državne stručne ispite, sad je u mirovini. Tereti ju se da je pustila Anu Mari Škoro na ispitu nakon Pleslićkine intervencije, a ona sve negira.

Prema optužnici, Škoro je 25. siječnja 2020. u Zagrebu polagala državni stručni ispit i nije prošla. Budimir je taj 'pad' već evidentirala i uputila aju na popravni ispit u roku od 30 dana. Nakon toga je Škoro nazvala Josipu Rimac i rekla joj da nije znala odgovore na pitanja koja joj je postavila Budimir. Rimac joj je, prema optužnici, rekla da se vrati na mjesto ispitivanja, pozdravi Budimir u njezino ime i prenese joj da 'državna tajnica traži da ju ponovno ispita'.

Škoro je to i napravila, a prema optužnici, Budimir je prepravila ranije negativne odgovore u pozitivne i u zapisnik navela da je Škoro ipak položila ispit. Potom je sastavila i službenu bilješku u kojoj je navela da je, na osobno traženje kandidatkinje, provela ponovno ispitivanje, postavila joj ista pitanja kao i prvi put te zaključila da je Škoro položila usmeni dio ispita. USKOK Budimir zbog toga tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno tvrdi da je kao službena osoba iskoristila svoj položaj i prekoračila granice svojih ovlasti kako bi Škoro pribavila korist.

Pleslić ex. Rimac neće biti pozvana kao svjedokinja iako je već sve priznala, ali će biti pozvana Ana Mari Škoro, koja se također nagodila.

Prije ispita, 17. siječnja 2020., Škoro zove Pleslić ex Rimac i govori joj 'Alo, šefice'. Pleslić odgovara 'Alo, sunce'. Škoro je Rimac rekla da uči, dok joj je ona poručila da se čuju u ponedjeljak. Osam dana nakon, Škoro nije znala odgovore na pitanja i nazvala je Pleslić. Tihim glasom rekla joj je da nije položila, a Rimac joj je na to savjetovala da se vrati i traži od Nade Budimir da ju ponovno ispita.

- Reci Nadi da sam ju pozdravila i da je državna tajnica rekla da te još jednom ispita - rekla je.

Budimir je u sudnici rekla sudskom vijeću da obrate pozornost na ton glasa Josipe Pleslić.

- Iz toga će vam biti jasno koliko je bila ljuta što sam rušila Anu Mari Škoro, ali ćete shvatiti i kakav je bio naš odnos - zaključila je.