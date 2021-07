Nakon izbacivanja iz SDP-a oglasio se i Rajko Ostojić, jedan od bliskih suradnika Davora Bernardića.

- Peđa Grbin nije bio moj izbor. Nikada. A zašto je to tako? Jednostavno, nije taj, nije onaj koji vodi, onaj koji okuplja i to se vidi, to vide naši građani, dan za danom - započeo je Ostojić.



Navodi kako mu je pružio kolegijalnu potporu i mir u medijima, kako bi proveo program, ali njega nema, kao ni politika, čak ni u ovim, izvanrednim, COVID-19 uvjetima.





- Jedino čime se bavi ovih godinu dana jest odstrel njemu nepodobnih članica i članova diljem Hrvatske - poručio je Ostojić i ispričao se se građanima i građankama "za apsolutnu nezainteresiranost i ignoranciju takozvanog novog SDP-a za njihove probleme". Naveo je i kako SDP ima puno više za ponuditi od Peđe Grbina.

- Grbinov me potpis nije činio SDP-ovcem, niti će me ma ni za milimetar udaljiti od vjere i posvećenosti socijaldemokraciji - zaključio je Ostojić.

Članstvo u SDP-u prestalo je za četvero zastupnika i to spomenutog Rajka Ostojića, te Zvanu Brumnića, Nikšu Vukasa i Marina Opačak Bilić. Među 'izbrisanima' je i bivši predsjedniku zagrebačke organizacije i član Glavnog odbora Gordan Maras.

O razlozima isključenja oglasio se priopćenjem i predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- Odluka da im se ne produži članstvo je politička odluka, koja je prije svega posljedica njihovog rada na vodećim dužnostima u stranci te nereda koje su i ostavili iza sebe, a čije posljedice stranka osjeća i dan-danas. Odluka je donesena kako bi završili stranački sukobi i svađe zbog kojih se SDP ne može posvetiti kvalitetnom radu i izradi nužnih politika i rješenja za građane i Hrvatsku - poručio je.

Među ostalim naveo je kako ovo nisu lake ni popularne odluke, ali su nužne ako se želi osigurati da SDP počne normalno funkcionirati i raditi svoj posao.