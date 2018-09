'Jedino ministar Marić nudi pomake, ostalih reformi nema'

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja u razgovoru za N1 televiziju kazala je kako HUP već godinama ukazuje na nužnost provođenja dubinskih reformi koje će promijeniti smjer u kojemu će hrvatsko društvo ići, ali prave pomake, ističe, ne vide.

- Činjenica je da jedino ministarstvo financija nudi nekakve pomake, nudi rasterećenje gospodarstva. To smo osjetili na zadnjoj poreznoj reformi - rekla je Deranja, dodajući kako je mislila da će masovni odlazak mladih iz države biti pokretač reformi.

- Tko će sutra puniti proračun i tko će isplaćivati mirovine? Ako ne zaustavimo odlazak mladih u inozemstvo, onda mirovinska reforma nema smisla - ističe.

Pita se gdje će Hrvatska biti sutra, ako se nastavi ne mijenjati.

- Nema reforme zdravstva, mirovinskog, javne uprave, nema smanjivanja javne uprave. Nema suštinske reforme onoga što država troši na sebe da bi se rasteretilo gospodarstvo i to godinama ukazujemo i mislim da je došlo vrijeme, ako hoćemo zadržati stanovništvo. Nismo atraktivna zemlja da privučemo druge da dođu raditi kod nas - smatra.

Kazala je kako u HUP-u podržavaju rad do 67 godina starosti, ali ne za sve.

- Postoje zanimanja u kojima je to nemoguća misija. Mislimo da će se u razgovorima s ministarstvom do konačnog prijedloga iskristalizirati. Nemoguća je misija da mogu raditi do 67. Sa 60 opada intenzitet rada i zasićenost. Čast izuzecima, ima i radnika koji i dalje žele ostati u radnom odnosu. Ima pojedinaca koji žele raditi. Mi jesmo za 67 godina, ali ne za sva zanimanja jer nemoguća je misija da radnik radi na skeli sa 67 godina ili da vari u brodu. Imate i puno profesionalnih bolesti, ljudi se potroše i ne mogu raditi do 67. Ne smiju biti penalizirani malim mirovinama. Isto tako, prestanimo samo penalizirati, ajmo stimulirati - poručila je predsjednica HUP-a.