'Jedino što je bitno u HDZ-u je nemoj se posvađati sa šefom'

Posljednji je tjedan zasjedanja Sabora prije dvotjedne stanke za Europske izbore. Mirando Mrsić (Demokrati) kritizirao je medijsku kampanju ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića o mirovinskoj reformi. Osvrnuo se na spot s porukom da će, prođe li sindikalni referendum, za mirovine nedostajati 45 milijardi kuna.

- To je ono što ministar pokušava nametnuti građanima kao činjenicu, a radi se o čistoj laži. On ismijava ljude i to na njihov račun. Valjda ljudi znaju koliko će im biti povećane mirovine ili misli da će zbog njegovih spotova umirovljenici progledati i shvatiti da žive u blagostanju. To je predizborna kampanja kojom se krše izborni zakoni i dobra praksa u Hrvatskoj - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Budući da ministar Pavić nije šest mjeseci odgovorio na njegova pitanja, od Vlade i premijera zatražio je odgovor koji je cilj kampanje jer je Zakon o mirovinskom osiguranju na snazi od početka ove godine, koliko je sredstava predviđeno za kampanju, koliko je do sada novca utrošeno i s koje proračunske pozicije su sredstva za kampanju isplaćena, jesu li te usluge bile navedene u planu nabave, temeljem koje odluke je odobrena kampanja i koliko će trajati, temeljem kojeg natječaja je izabrana tvrtka za zakop medijskog prostora. Mrsić je pak građanima poručilo:

- Nemojte da vas ministar Pavić, premijer Plenković i Vlada lažu i da vašim novcem vam mažu oči. Ne postoji 45 milijardi kuna, to je nešto što je Vlada izmislila da bi zastrašila građane - kazao je Mrsić.

Mrsić je naveo i kako od Vlade nije dobio odgovor koliko ministara koristi sustav e-građani, a opravdali su se GDPR-om, što je za zastupnika nevjerojatno

- Očito ne koristi niti jedan, jer da koriste onda bi naveli. Što će Vladi i HDZ-u e-građani kad se ono mogu dičiti da će zaposliti 500 novih zaposlenika na državne jasle u Državni inspektorat, pa će svatko od njih imati e-rođu u upravi koji će preko WhatsApp-a ili Vibera javiti oni što treba. To je digitalizacija po HDZ-u i digitalna vizija Hrvatske u 2019. To je način rada HDZ-a - poručio je Mrsić.

Maras: Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada

Gordan Maras (SDP) upozorio je pak da vuk dlaku mijenja, a ćud nikada. Poslovica se, kaže, najbolje može primijeniti na HDZ i kako se oni ponašaju od '90-tih godina do danas. Naveo je kako afera za aferom sustiže ministre, a koji nikako ne mogu objasniti kako su stekli ogromnu imovinu koja im je upisana u imovinske kartice.

- Začudo sva ta imovina je povezana uvijek s nekim poduzetnicima koji su njihovi kakti prijatelji - rekao je.

Podsjetio je na slučaj Mercedes ministrice Gabrijele Žalac, ministra Gorana Marića koji je kupio od svog prijatelja, koji ia poslovni odnos s ministarstvom i državnom imovinom, kuću za višestruko manju cijenu nego ne ona procijenjena na tržištu. Zatim je naveo aktualan slučaj ministara Tomislava Tolušića koji je u imovinskoj kartici prijavio 153 od 330 kvadrata kuće, a gradila ju je tvrtka koja je bila u poslovnom odnosu s Virovitičkom županijom.

- Pogađate da je ministar prije bio župan u Virovitičkoj županiji. Kada pogledamo cijeli taj koloplet, kako HDZ-ovi dužnosnici i ministri očito koriste svoje pozicije kako bi pokazali da su oni sposobni povećati svoju imovinu, svima je jasna poslovica s početka - naveo je Maras.

Osvrnuo se i na slučaj zamjenika predsjednika HDZ-a.

- Jedino što je bitno u HDZ-u jest nemoj se posvađati s predsjednikom. Dok je Milijan Brkić bio u korektnim odnosima s Plenkovićem sve je funkcioniralo. Danas čitamo u medijima da se radi politička i poslovna demontaža gospodina Brkića. Građani moraju biti svjesni da je HDZ dana ista ona stranka u '90-tih koja je za vrijeme Domovinskog rata provela privatizaciju u napravila najveću pljačku u Hrvatskoj, samo su metode drugačije - ustvrdio je Maras.

Poručio je da građani ne zaslužuju takvu vlast i da ih vode ljudi koji skrivaju svoju imovinu, koju su stekli na čudan način.

- Zapamtite još jednom, HDZ je stranka opasnih namjera, HDZ nije promijenio svoju ćud. Možda dlaku jest, ali ćud neće promijeniti nikada - poručio je Maras.

Branko Hrg (HDS) apelirao je na vladajuće da zakonski reguliraju neradnu nedjelju napominjući da je to vrlo je bitan segment natalitetne politike. Podsjetio je da susjedne zemlje imaju neradnu nedjelju.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako želimo čuvati obitelj i ako želimo da majke brinu o svojoj djeci, onda imamo veliku mogućnost olakšati im život - poručio je Hrg.

O mirovinskoj reformi i sindikalnom referendumu govorila je i Anka Mrak-Taritaš (GLAS).

- Ako HDZ i Crkva žele da referendum prođe, onda će se moći skupljati potpisi pred crkvama. Ako se ne želi da referendum prođe plaše se građani, financiraju se spotovi za koje nitko ne zna čemu služe. Oni nemaju veze s mirovinskom reformom nego se građane poziva da ne potpisuju sindikalni referendum - rekla je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Branko Bačić (HDZ) odgovorio je oporbi da Vlada provodi informativnu kampanju.

- To je radila prije nego što su sindikati krenuli s referendumskom inicijativu. Sindikati provode tu referendumsku inicijativu u vrijeme predizborne kampanje, uz obilatu logističku i političku potporu oporbe. Zanimljivo da ta činjenica sindikatima ne smeta - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetio je da će Ustavni sud danas raspravljati o kampanji Vlade, kazavši da preporuke Venecijanske komisije nigdje ne govore o tome da u predreferendumskoj fazi Vlada kampanju ne smije financirati javnim novcem.