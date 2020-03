'Jedino želimo da nam naše vlasti osiguraju povratak kući'

Obavili smo više od 40 telefonskih poziva prema ambasadi, konzulatu, ministarstvu, lokalnom kriznom stožeru, a sve kako bi našli način da se vratimo u Hrvatsku, ali to je nemoguće, kazao nam je Ivan Janković. On je s troje kolega iz Hrvatske zatočen u austrijskom mjestu St. Anton. Ivan, Mihaela Kucek i Danica Vosmek Madžar su iz Zagreba, a Milan Rebić iz Osijeka.

- U petak nam je isteklo prvih 14 dana karantene. Kolega i ja od tada istražujemo načine da se vratimo kući. Nema javnog prijevoza ni aviona. Nema ništa. Zvali smo i rent a car, koji možemo dobiti, ali s tim autom ne možemo preko granice. Tako smo ostali zarobljeni. Jedina nada sad nam je ambasada, ali imamo samo neslužbene poruke da kako se oni trude, ali ne znaju kada će moći za nas organizirati bilo kakav prijevoz - priča Ivan.

On i kolege iz Hrvatske u radili su u jednom od hotela na skijalištu u mjestu St. Anton no austrijske vlasti u borbi protiv širenja korona virusa saveznu zemlju Tirol stavile su pod karantenu, a postroženi režim vrijedi za mjesto u kojem se oni trenutno nalaze. Ivan je u hotelu radio kao kuhar, njegov kolega kao konobar, a dvije kolegice kao sobarice. Ivan navodi i kako su im dan nakon proglašenja karantene otkazani ugovori o radu.

- Prihvatili smo situaciju da moramo odraditi dva tjedna karantene. Ona je završila u petak, no lokalni krizni stožer odredio da će ona trajati dodatna dva tjedna. Kolege i ja nemamo nikakve simptome bolesti i samo želimo ići doma. Hotel u kojem smo radili osigurao nam je smještaj, za prve tjedne karantene i nešto hrane no sve ostalo podmirujemo sami. Ostanemo li predugo ovdje to će nam biti samo trošak. Mi smo na skijalištu, gdje su cijene puno veće nego u ostatku zemlje - navodi Ivan.

Napominje kako su iz mjesta već organizirano otišli Nizozemci, Englezi, Šveđani, a organiziran je i povratak Mađara, Nijemaca i Talijana.

- Druge države su napravile da vrate svoje državljane kući. Što smo mi? Crne ovce - pita se Ivan.

Svjesni su kaže da će po povratku u zemlju trebati u samoizolaciju.

- To nam nije problem. Odradit ćemo i to. Jedino želimo vratiti se svojim kućama - zaključio je Ivan.

Prema njegovim informacijama u St. Antonu je oko 60 Hrvata koji čekaju da vlasti organiziraju njihov povratak. Poslali smo službeni upit Ministarstvu vanjskih poslova. Zanimalo nas je koliko je prema njihovim podacima Hrvata zarobljeno u St. Antonu, što se poduzima da se ti ljudi vrate kućama, ali i kada mogu očekivati povratak te na koji način će on biti organiziran. Iz Ministarstva nisu odgovorili na konkretna pitanja nego su nam proslijedili priopćenje od nedjelje koje je objavljeno povodom povratka 13 hrvatskih državljana iz Tirola u Hrvatsku.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

Veleposlanstvo RH u Beču u stalnom je kontaktu s hrvatskim državljanima koji se privremeno nalaze u saveznoj državi Tirol, a koji su se javili hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Beču.

Zajedničkom koordinacijom veleposlanstava Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Beču u suradnji s nadležnim austrijskim tijelima do sada je omogućen povratak 13 hrvatskih državljana koji su se privremeno nalazili u saveznoj zemlji Tirol i boravili u mjestima koja su pod striktnom karantenom.

S obzirom na mjere Vlade Republike Austrije u borbi protiv širenja COVID-19 virusa savezna zemlja Tirol nalazi se pod karantenom, a za neka mjesta postoji i dodatni postroženi režim potpune izolacije (uključujući i mjesta u Pauznaunkoj dolini Ischgl, Galtür te St. Anton itd.).

Za kretanja i napuštanje mjesta boravka moraju se ishoditi višestruka odobrenja odnosno dozvole od nadležnih austrijskih tijela. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova putem Veleposlanstva RH u Beču nastavlja predano raditi na što skorijoj repatrijaciji ostalih hrvatskih državljana, kao i pružati svu drugu pomoć hrvatskim državljanima na području Republike Austrije.