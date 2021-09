El Salvador je prije tri mjeseca usvojio zakon prema kojem svi trgovci moraju prihvatiti bitcoin kao sredstvo plaćanja ako imaju potrebne tehničke mogućnosti, a građani mogu i poreze plaćati u bitcoinima.

No, prvi dan bitcoina kao službenog sredstva plaćanja prošao je uz prosvjede s paljenjem guma, a u jednom trenutku joj je vrijednost pala za čak 20 posto, piše Jutarnji list.

Salvadorski predsjednik Nayib Bukele rekao je da će svatko tko preuzme digitalni Chivo novčanik dobiti početni kredit u iznosu od 30 dolara. Dodao je kako će postojati 200 bankomata Chivoa. No, to nije spriječilo oko tisuću građana da se okupe u glavnom gradu, bacajući gume i petarde te tako pokažu što misle o vladinom entuzijastičnom planu.

Uvođenje bitcoina kao legalnog sredstva plaćanja može se protumačiti kao odvažan eksperiment vlade jedne od najsiromašnijih država, no nije prošlo onako kako su se nadali jer je osim prosvjeda i pada na burzi, bilo i tehničkih smetnji. Jedan od opozicijskih političara utvrdio je kako je zbog pada vrijednosti bitcoina Salvador izgubio tri milijuna dolara.

Problem je i što je Salvador izrazito siromašna zemlja gdje većina stanovništva nema ni bankovni račun, a neki ni pristup internetu. Zato bi uvođenje bitcoina moglo još više unazaditi zemlju te stvoriti probleme onima kojima je najteže i to zbog nestabilnosti te valute. Oko 70 posto građana Salvadora protivi zakonu o bitcoinu, pokazalo je nacionalno istraživanje koje je u kolovozu provelo srednjoameričko sveučilište Universidad Centroamericana (UCA) na uzorku 1.300 ispitanika. Otprilike isti postotak ispitanika nije točno znao što je bitcoin, a samo 4,8 posto ispravno ga je definiralo kao kriptovalutu.

Kako velik dio BDP-a (oko 20 posto), čine doznake iz inozemstva, a s obzirom da se za digitalnu valutu ne naplaćuje transakcija, vlada je izračunala da bi ovim potezom država mogla prosperirati s oko 400 milijuna dolara više godišnje, odnosno ušteđenih oko 170 milijuna dolara.

No, opozicija smatra da je to veoma riskantno kockanje.

- Većina građana zna jako malo o kriptovalutama. Svakako se zna da je to vrlo nestabilno i rizično tržište. A danas smo to osjetili na vlastitoj koži - rekao je političar Wright Sol koji ističe da salvadorska opozicija nije mrzitelj bitcoina, no da se ne slaže da su time poduzeća prinuđena prihvatiti tu valutu kada im ga kupac ponudi.

- Bitcoin je prihvaćen u parlamentu bez ikakve rasprave, za samo pet sati je odobren taj zakon. Država podržava ovakva plaćanja i preuzima rizik, ali mi porezni obveznici smo država i mi ćemo platiti - dodao je.