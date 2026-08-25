Jedan čovjek poginuo je na 'hrvatskom Dakaru'. Otkazali brzinski ispit na Dinaric reliju

Jedan čovjek je poginuo na Dinaric Rallyju koji se od 22. do 28. kolovoza održava u Hrvatskoj.

"Na području Ličko-senjske županije jedna osoba smrtno je stradala na utrci Dinaric Rallyja. Riječ je o austrijskom državljaninu", potvrdili su Net.hr-u iz ličko-senjske policije te dodali da je očevid u tijeku.

Organizatori Dinaric Rallyja su na službenom webu obavijestili kako se "SS2 (drugi brzinski ispit) Dinaric Rallyja otkazuje zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača.

"Dodatne informacije objavit ćemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela", navodi se u kratkom priopćenju.

U ovom trenutku nije poznat identitet stradale osobe, a nisu poznate ni okolnosti tragedije.