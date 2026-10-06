Jedna osoba poginula na quadu kod Imotskog, druga ozlijeđena

Jedna osoba poginula je, a druga je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći s quadom koja se u utorak oko 20.20 sati dogodila u Lovreću kod Imotskog. Nesreća se dogodila oko 20.20 sati na makadamskoj cesti, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Na mjestu nesreće obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenik općinskog državnog odvjetnika.