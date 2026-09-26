Jedna žena poginula, za petero ljudi još tragaju: Eksplozija srušila zgradu u centru Atene

Jedna je žena poginula, a petero ljudi vodi se kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području središnje Atene, rekao je u subotu dužnosnik grčke vatrogasne službe. U eksploziji u petak uništena je dvokatnica u Plaki, blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram. U nesreći je ozlijeđeno troje ljudi, a oštećene su kuće, trgovine i automobili.

Spasilačke ekipe, uz pomoć pasa tragača, tragaju za starijim bračnim parom koji je živio u jednom stanu te četvero turista koji su boravili u drugom. U subotu rano ujutro pronašli su tijelo mlađe žene dok su uklanjali ruševine zgrade koja je pretvorena u hrpu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

Foto: Stamos Prousalis

Turisti, čije nacionalnosti nisu potvrđene, trebali su se u petak u 15 sati odjaviti iz smještaja kako bi stigli na let iz atenske zračne luke, no nisu se pojavili, rekao je policijski dužnosnik.

Još nije poznato što je izazvalo eksploziju u području u kojem se nalazi mnogo hotela i objekata za kratkoročni najam. Atenski gradonačelnik Haris Doukas u petak je rekao da je eksplozija vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom.

- Nešto je strašno pošlo po zlu - rekao je.