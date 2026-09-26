Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA U GRČKOJ

Jedna žena poginula, za petero ljudi još tragaju: Eksplozija srušila zgradu u centru Atene

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jedna žena poginula, za petero ljudi još tragaju: Eksplozija srušila zgradu u centru Atene
3
Foto: Stamos Prousalis
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dvokatnica u turističkoj Plaki urušila se nakon snažne eksplozije. Među nestalima su stariji bračni par i četvero turista, a uzrok nesreće još se utvrđuje

Jedna je žena poginula, a petero ljudi vodi se kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području središnje Atene, rekao je u subotu dužnosnik grčke vatrogasne službe. U eksploziji u petak uništena je dvokatnica u Plaki, blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram. U nesreći je ozlijeđeno troje ljudi, a oštećene su kuće, trgovine i automobili.

TRAGAJU ZA NESTALIMA Eksplozija raznijela dio zgrade podno Akropole u Ateni
Eksplozija raznijela dio zgrade podno Akropole u Ateni

Spasilačke ekipe, uz pomoć pasa tragača, tragaju za starijim bračnim parom koji je živio u jednom stanu te četvero turista koji su boravili u drugom. U subotu rano ujutro pronašli su tijelo mlađe žene dok su uklanjali ruševine zgrade koja je pretvorena u hrpu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

Building partially collapses after explosion in central Athens
Foto: Stamos Prousalis

Turisti, čije nacionalnosti nisu potvrđene, trebali su se u petak u 15 sati odjaviti iz smještaja kako bi stigli na let iz atenske zračne luke, no nisu se pojavili, rekao je policijski dužnosnik.

Još nije poznato što je izazvalo eksploziju u području u kojem se nalazi mnogo hotela i objekata za kratkoročni najam. Atenski gradonačelnik Haris Doukas u petak je rekao da je eksplozija vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom.

- Nešto je strašno pošlo po zlu - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!
POBJEDNICI NATJEČAJA

EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekli su nam...
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026