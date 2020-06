Jedva je oprostio ubojici svoje obitelji pa saznao da je masakr isplanirao njegov bolesni sin!

Bart je čekao izvršenje smrtne kazne koja se trebala dogoditi 2019., ali u zadnji čas je pošteđen. Naručio je ubojstvo cijele obitelji kako bi naslijedio novac. Njegov otac traži da mu se kazna preinači u doživotni zatvor

<p><strong>Kent Whitaker (69) iz Teksasa</strong>, njegova supruga <strong>Tricia (51)</strong> i njihovi sinovi <strong>Bart i Kevin (19)</strong> su u prosincu 2003. godine stigli kući i pripremali su se proslaviti Bartovu diplomu. Čuli su kucanje. Otvorili su vrata i u kuću je ušao napadač koji je majku i sina Kevina upucao u prsa.</p><p>Kent je potrčao kroz vrata i metak ga je pogodio u rame. Bart je također pobjegao i on je bio ranjen. Tricia i Kevin su umrli te noći u bolnici. Kent i Bart su preživjeli. </p><p>Nije niti sanjao da će osoba kojoj mora oprostiti biti upravo <strong>njegov sin Bart</strong>.</p><p>U proljeće 2007. godine Bart je osuđen jer je zajedno s dvojicom napadača <strong>isplanirao ubojstvo svoje obitelji</strong>. Bart je unajmio muškarca koji je pucao i još jednog koji je vozio automobil kojim su on i napadač pobjegli. Prema dogovoru napadač je <strong>Barta pogodio u ruku</strong> kako on ne bi bio sumnjiv.</p><p>Bart je osuđen na smrt. Trebao bi biti smaknut <strong>22. veljače ove godine</strong>. Kent i obitelj su tražili da se Bartu kazna preinači u doživotnu kaznu zatvora. </p><p>- Ja sam mu oprostio, obitelj moje žene nije tražila za njega smrtnu kaznu. Vjerujete mi ovo nije situacija u kojoj otac ignorira istinu o svojem sinu - kaže Kent. </p><p>Policija je tijekom istrage saznala da <strong>Bart nije niti bio upisan na fakultet i da je platio cimeru 20.000 dolara kako bi pucao</strong>. Nakon što se oporavio s ocem je živio sedam mjeseci. Policija je upozorila Kenta da mu je sin osumnjičen i da je on i dalje u opasnosti. Kent im je rekao da će ih obavijestiti ako vidi što sumnjivo no da sina neće napustiti.</p><p>Kada je policija počela stezati obruč, Bart je 2004. godine pobjegao u Meksiko. Kasnije je tamo uhićen i izručen Teksasu. Utvrđeno je da je <strong>riječ o sociopatu</strong> koji ne pokazuje kajanje i koji je naručio ubojstvo obitelji kako bi <strong>naslijedio milijun dolara</strong>. </p><p>- Htio sam osvetu za to što sam živ, krivio sam njih za to. Krivio sam njih za to što jesam, umjesto da krivim sebe. Da bih bio osoba koju bi moji roditelji voljeli, odnosno za koju su tvrdili da ju vole, trebao sam biti bolji nego što jesam. Postojala je idealizirana verzija mene i postojao sam ja. Svaki put kada ne bih uspio ostvariti cilj koji sam sam sebi postavio, osjećao sam se kao luzer - rekao je kasnije Bart.</p><p>Danas ima 40 godina i uzoran je zatvorenik. Završio je osnovan studij engleske književnosti, a potom i magistar. U prosincu 2019. je stigla vijest o tome da je u posljednji čas pomilovan i da ipak neće primiti smrtonosnu injekciju. To je nešto za što se njegov otac cijelo vrijeme i borio, piše <a href="https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/02/23/texas-man-who-murdered-his-mom-and-brother-spared-just-minutes-before-execution/366265002/" target="_blank">US Today</a>.</p>