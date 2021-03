"U izbornoj utrci svi su dobrodošli jer svatko će sasvim sigurno donijeti svoju kvalitetu i svoje programe, a građani će odabrati najbolje kao i uvijek do sada", rekla je Jelena Pavičić Vukičević.

Novinari su ju i danas pitali je li se odlučila za svoju kandidaturu, hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba, a ona je ponovila da će se o tome idući tjedan razgovarati u njezinoj stranci Bandić Milan 365 - Stranci rada i solidarnosti (BM 365).

"Idući tjedan ćemo održati određene sastanke stranačkih tijela i bit ćete doista o svemu obaviješteni na vrijeme", istaknula je Pavičić Vukičević.

Na pitanje postoji li možda mogućnost da podrže kandidata neke druge stranke, je li to opcija, Pavičić Vukičević rekla je da je odgovor isti.

"Odgovor je isti. Idući tjedan, stranački sastanci, dogovor na tijelima stranke i sasvim sigurno na vrijeme i kvalitetna informacija predstavnicima medija", poručila je Pavičić Vukičević u parku u Ukrajinskoj ulici u Novom Zagrebu gdje je posadila stablo japanske trešnje i time se pridružila akciji sadnje stabala "Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2021." koju organizira Udruga "Zasadi stablo, ne budi panj".

Sadnjom 30 stabala pomoći Zagrebu da "prodiše"

Na toj lokaciji, u parku u Ukrajinskoj ulici, danas je posađeno 30 stabala raznovrsnog drveća.

"Fascinirao me podatak da jedno stablo može godišnje proizvesti kisika koliko je potrebno za jednu četveročlanu obitelj", istaknula je Pavičić Vukičević.

Rekla je da u blizini parka u Ukrajinskoj ulici živi puno ljudi te vjeruje da će sadnjom stabala pomoći kvaliteti zraka, čišćem okolišu i kvaliteti njihovog života.

"Imamo balkone, terase, možda i neku okućnicu. Sve ono što zasadimo, sve ono što proizvodi kisik na neki način smanjuje emisiju CO2 plinova i doista je uloga svakog od nas da pomognemo našoj planeti da ponovno prodiše i da pomognemo našoj djeci da žive u čišćem okolišu", istaknula je Pavičić Vukičević.

Dopredsjednica Udruge "Zasadi stablo, ne budi panj" i koordinatorica akcije za Zagreb, Ana Ruk Kalendar, rekla je da su od 2019. do danas u Hrvatskoj potaknuli sadnju više od 60.000 stabala, a u sadnji je do sada sudjelovalo 23.000 sudionika. Akcija se ove godine trebala provoditi od 1. do 7. ožujka, ali je zbog velikog interesa produžena do kraja ožujka, rekla je Ruk Kalendar.