PRESTIŽNA NAGRADA

Jergović je dobitnik nagrade za euro-balkansku suradnju Ismail Kadare: Uručit će mu je u Rimu

Zagreb: Rizvanović, Jergović i Tomić gostovali na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Nagradu je dobio za svoju posljednju knjigu prevedenu na talijanski Sarajevo, plan grada, u prijevodu Estere Miočić.

Književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović dobitnik je nagrade za euro-balkansku suradnju Ismail Kadare, koja će mu biti uručena na Euro Balkan Film Festivalu 4. studenoga u Rimu, u prostoru Casa del Cinema, izvijestila je na svojim stranicama Fraktura.

Nagradu je dobio za svoju posljednju knjigu prevedenu na talijanski Sarajevo, plan grada, u prijevodu Estere Miočić

- Ismail Kadare jedan je od meni najvažnijih i najdražih pisaca. On je klasik mog, balkanskog svijeta, a pritom je i jedan od najvećih i najneobičnijih europskih pisaca dvadesetog stoljeća. Izrastao pod najgorom staljinističkom diktaturom u Europi, te iza ne jedne, nego iza nekoliko željeznih zavjesa, Ismail Kadare stvorio je djelo moćnije od svih životnih i povijesnih okolnosti koje su ga zadesile. Meni je čast da se moje ime nađe u istoj rečenici s imenom Ismaila Kadarea - kazao je Jergović za Corriere della Sera.

- Sarajevo je drugačiji grad, uvijek drugačiji. Četrdeset ili pedeset godina dovoljno je da grad doživi duboke promjene u razdoblju mira, a kamoli u vrijeme rata ili tijekom smjene različitih država. Sarajevo, plan grada hibridna je, nimalo jednostavna knjiga, jer nije posve jasno što je stvarno, a što izmišljeno, što pripada životu mjesta (ili grada), a što životu pojedinca i njegove obitelji. Meni je važno da je objavljena na talijanskom jeziku. [...] Moja prevoditeljica Estera Miočić morala je uložiti golemu brigu, energiju i talent u svoj rad: beskrajno sam joj zahvalan na tome - poručuje Jergović.

