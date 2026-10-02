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KNJIŽEVNIK OBJAVIO JAVNO

Jergović: 'Ministrica me prekrižila s liste za stimulaciju i dodala nekoga drugog...'

Piše 24sata,
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Jergović: 'Ministrica me prekrižila s liste za stimulaciju i dodala nekoga drugog...'
Rovinj: 19. Weekend media festival, Miljenko Jergović | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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'Na ovo moje reagiranje ne očekujem reagiranje hrvatskih pisaca i spisateljica, osim onih koji će me, možda, nastojati uvrijediti', navodi Miljenko Jergović

Književnik Miljenko Jergović objavio je na društvenoj mreži da je njegova knjiga "Rat" bila među djelima koje je stručno povjerenstvo predložilo za stimulaciju Ministarstva kulture i medija, ali tvrdi da ga je ministrica Nina Obuljen Koržinek naknadno uklonila s liste. Jergović navodi da je povjerenstvo njegovu knjigu uvrstilo među 30 djela kojima je trebala biti dodijeljena stimulacija od 2000 eura, nakon čega je, kako tvrdi, ministrica njegovo ime prekrižila i umjesto njega dopisala drugog autora.

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Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Osjećam potrebu da dio javnosti do koje može doprijeti moj glas obavijestim o sljedećem:

Prosudbeno tijelo koje imenuje ministrica izabralo je moju knjigu “Rat” među trideset knjiga objavljenih u protekle dvije godine, koje će dobiti stimulaciju (2000 eura) jer su od značaja za hrvatsku kulturu i književnost.

Nakon toga ministrica kulture Republike Hrvatske gospođa Nina Obuljen Koržinek s liste odabranih prekrižila je moje ime i knjigu, te dopisala nekog drugog. Ovo sam obilaznim putem doznao, premda je ministričino diskrecijsko pravo prepravljanja odluka vlastitih komisija osigurano tajnom, skoro kao u vatikanskoj Kuriji. Ali izvor je ovaj put pouzdan kao smrt.

Da bi knjiga stigla pred prosudbeno tijelo, potrebno je elektronskim putem, kroz sustav e-građanina prijaviti svoju knjigu, te uz prijavu ispuniti tipski formular u kojem se kroz navođenje kritika, piščevih nastupa, izdanja knjige i prijevoda kvantificira njezin značaj. Stvar možda i nije najprimjerenija kada su estetske prosudbe u pitanju, možda je malo i komičan taj pokušaj da se njome jamči objektivnost odluke i čestitost visokog tijela koje odluku donosi, ali naravno da je “Rat” i po ovom kriteriju vjerojatno imao najviše sakupljenih bodova od svih prijavljenih knjiga.

Objektivnost odluke zajamčena je time i da ciklus traje dvije godine, tako da se svaka knjiga može prijaviti dvaput. “Rat” sam prijavio i lani, ali nisam se našao među trideset odabranih. Tajna ministričine Kurije nije propustila vijest tko me je prekrižio, ali imam razloga vjerovati da je i lani gospođa Obuljen Koržinek prekrižila moje ime.

Nakon što je prošloga kolovoza trajno nepoznat netko po neboderu u kojem živim napisao prijeteći grafit, a ja sam se na to pobunio, umjesto da kao pokoran građanin četkicom za zube sam brišem ono što je napisano, vlast me je, preko Ministarstva kulture, odlučila kazniti time da mene i moje knjige učini beznačajnim za hrvatsku kulturu i književnost.

U materijalno-financijskom smislu gledano, stimulacijom u iznosu od 2000 eura kanio sam povratiti dio poreza koji plaćam hrvatskoj državi na dvije međunarodne nagrade koje sam dobio u tekućoj godini.

Na ovo moje reagiranje ne očekujem reagiranje hrvatskih pisaca i spisateljica, osim onih koji će me, možda, nastojati uvrijediti.

Onaj dio književnog polja, koje posredno obrađujem, a dio je te književnosti, nastavit ću obrađivati i veseliti mu se, koliko god me se nastojalo osamiti, izdvojiti, potjerati.

I duboko ću, kao čitatelj i kao netko kome je draga hrvatska književnost, tugovati zbog onih koji tako ustrajno smanjuju hrvatsku kulturu i književnost, ne bi li sami unutar nje djelovali veće.

Prijavljivat ću se na sve dostupne mi natječaje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te konkurirati za sve državne nagrade, i na ovom mjestu objavljivati odbijenice."

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