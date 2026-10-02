Jergović: 'Ministrica me prekrižila s liste za stimulaciju i dodala nekoga drugog...'

Književnik Miljenko Jergović objavio je na društvenoj mreži da je njegova knjiga "Rat" bila među djelima koje je stručno povjerenstvo predložilo za stimulaciju Ministarstva kulture i medija, ali tvrdi da ga je ministrica Nina Obuljen Koržinek naknadno uklonila s liste. Jergović navodi da je povjerenstvo njegovu knjigu uvrstilo među 30 djela kojima je trebala biti dodijeljena stimulacija od 2000 eura, nakon čega je, kako tvrdi, ministrica njegovo ime prekrižila i umjesto njega dopisala drugog autora.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Osjećam potrebu da dio javnosti do koje može doprijeti moj glas obavijestim o sljedećem:

Prosudbeno tijelo koje imenuje ministrica izabralo je moju knjigu “Rat” među trideset knjiga objavljenih u protekle dvije godine, koje će dobiti stimulaciju (2000 eura) jer su od značaja za hrvatsku kulturu i književnost.

Nakon toga ministrica kulture Republike Hrvatske gospođa Nina Obuljen Koržinek s liste odabranih prekrižila je moje ime i knjigu, te dopisala nekog drugog. Ovo sam obilaznim putem doznao, premda je ministričino diskrecijsko pravo prepravljanja odluka vlastitih komisija osigurano tajnom, skoro kao u vatikanskoj Kuriji. Ali izvor je ovaj put pouzdan kao smrt.

Da bi knjiga stigla pred prosudbeno tijelo, potrebno je elektronskim putem, kroz sustav e-građanina prijaviti svoju knjigu, te uz prijavu ispuniti tipski formular u kojem se kroz navođenje kritika, piščevih nastupa, izdanja knjige i prijevoda kvantificira njezin značaj. Stvar možda i nije najprimjerenija kada su estetske prosudbe u pitanju, možda je malo i komičan taj pokušaj da se njome jamči objektivnost odluke i čestitost visokog tijela koje odluku donosi, ali naravno da je “Rat” i po ovom kriteriju vjerojatno imao najviše sakupljenih bodova od svih prijavljenih knjiga.

Objektivnost odluke zajamčena je time i da ciklus traje dvije godine, tako da se svaka knjiga može prijaviti dvaput. “Rat” sam prijavio i lani, ali nisam se našao među trideset odabranih. Tajna ministričine Kurije nije propustila vijest tko me je prekrižio, ali imam razloga vjerovati da je i lani gospođa Obuljen Koržinek prekrižila moje ime.

Nakon što je prošloga kolovoza trajno nepoznat netko po neboderu u kojem živim napisao prijeteći grafit, a ja sam se na to pobunio, umjesto da kao pokoran građanin četkicom za zube sam brišem ono što je napisano, vlast me je, preko Ministarstva kulture, odlučila kazniti time da mene i moje knjige učini beznačajnim za hrvatsku kulturu i književnost.

U materijalno-financijskom smislu gledano, stimulacijom u iznosu od 2000 eura kanio sam povratiti dio poreza koji plaćam hrvatskoj državi na dvije međunarodne nagrade koje sam dobio u tekućoj godini.

Na ovo moje reagiranje ne očekujem reagiranje hrvatskih pisaca i spisateljica, osim onih koji će me, možda, nastojati uvrijediti.

Onaj dio književnog polja, koje posredno obrađujem, a dio je te književnosti, nastavit ću obrađivati i veseliti mu se, koliko god me se nastojalo osamiti, izdvojiti, potjerati.

I duboko ću, kao čitatelj i kao netko kome je draga hrvatska književnost, tugovati zbog onih koji tako ustrajno smanjuju hrvatsku kulturu i književnost, ne bi li sami unutar nje djelovali veće.

Prijavljivat ću se na sve dostupne mi natječaje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, te konkurirati za sve državne nagrade, i na ovom mjestu objavljivati odbijenice."