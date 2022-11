Jeseni i dalje ni traga: Očekuje nas topao vikend pogodan za uživanje u prirodi i na moru

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu mjestimice magla, osobito u središnjim predjelima gdje može biti dugotrajna, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.

Vjetar slab, u gorju do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 15, a na Jadranu od 17 do 21 Celzijev stupanj.

Vrijeme za vikend

Za vikend Hrvatsku očekuje sunčano vrijeme, uz nalete vjetra.

U većini krajeva očekuje se djelomice sunčano, mjestimice uz prolazno povećanu naoblaku.

U unutrašnjosti u noći i ujutro magla ili niski oblaci koji se ponegdje mogu dulje zadržati.

Vjetar slab, u gorju i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 12 do 15, a najviša dnevna od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 20 °

