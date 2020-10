Jesi li narikača ili fejker? Otkrij kako bi te izvrijeđao Milanović

SPOJI I UVRIJEDI SE Prilično je jednostavno. Uzmete mjesec u kojem ste rođeni, dodate datum i eto kako bi vas nazvao Zoran Milanović. Jeste li narikača ili možda fejker?

<p>Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna, ali nisu slučajne riječi koje su se našle uz dane i mjesece u godini jer je sve njih do sada javno izgovorio predsjednik <strong>Zoran Milanović.</strong></p><h2>Pogledajte video: Milanovićevi napadi</h2><p>Zadnjih dana predsjednik Zoran Milanović zabavlja javnost opisima i biografijama političarki, političara i političkih analitičara koji su mu pokušali nešto imputirati, držati mu lekciju ili ga kritizirati.</p><p>Tako nam je otkrio i da najradije komunicira preko Facebooka te se iz svega do sada objavljenog uspjeli doznati kako je vrlo dosljedan i korektan po pitanju posvećivanja vremena svakom od ‘neistomišljenika’</p><p>Potrudio se da za svakoga opisati slikovito na svoj način. Podijelio je time javnost na one koji ga svesrdno podržavaju i one koji se svesrdno nad time zgražavaju no uspio je u pojedincima probuditi kreativnost, pa je tako jedna Twitterašica napravila ‘opis po Milanoviću’ po datumu rođenja.</p><p>Predsjedniku se bliži 54 rođendan, a po datumu rođenja on bi sebe u ovoj parodiji nazvao “nasilnim konjokradicom”.</p><p>Državu su nam tako u zadnjih trideset godina vodili “nezainteresirana tabula rasa”, “propali Uskokov maneken”, “neozbiljni izdavač preludija u fetvu” i “zlosretna mufljuzica”. </p><p>Na čelu vlade nam je “zlosretni predvodnik kabale”, a najstariji živući političar nam je “stupidna politička kukavica”.</p><p>Ovo su opisi kakvih se ne bi dosjetili zajedno svi članovi Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti.</p><p>Inače, živimo u zemlji koji bi Milanović nazvao “wannabe biskupija”, a s obzirom na to da je poznato kako naš predsjednik od bešteka više voli u rukama držati knjigu, ne treba zaboraviti da bi oca hrvatske književnosti nazivao “neozbiljnim dekorom” Hrvatske.</p><p>Tečaj kune već devet godina čuva nam “mediokritet” zvan wannabe, dok nam državnom kasicom upravlja “samopouzdani guslar”.</p><p>Jedini hrvatski bivši premijer koji odrađuje kaznu u Remetincu vladu je nekada vodio kao “wannabe predvodnik kanabe”, a trenutno najpoznatiji šef Janafa koji je prema ovom opisu bi bio “samopouzdani political freeloader”.</p><p>Jedini političar koji je zbog milijunske afere gulio krumpire u pučkoj kuhinji je “samodeklarirani mufljuz”.</p><p>Kada se žene bave ‘muškim poslom’ kao što je politika lako mogu završiti u istražnom zatvoru, a najpoznatija nekadašnja šefica kampanje HDZ-a da je muško bila bi “samopouzdani biskup”. </p><h2>Otkrij kako bi te izvrijeđao Milanović:</h2><p> <em><strong>Uzmete mjesec u kojem ste rođeni, dodate datum i eto kako bi vas nazvao Zoran Milanović. </strong></em></p><p>Sad dodajte datum:</p>