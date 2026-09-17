JESMO LI OVO ZASLUŽILI? Zlatko Vitez je bio u pravu, ove uvrede nisu se čule ni u Saboru 1990-ih

Sabor nikad nije bio Dom lordova, ali u utorak je podsjećao na bojišnicu, ili još bolje birtiju, "kokošinjac", kako bi rekao Zlatko Vitez, u kojemu se nisu birale riječi. Ivanu Kekin, koja je prozvala ekomafiju, premijer je opleo paternalističkom, seksističkom "dosjetkom": "Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće". Tu je podsjetio na "Trokrilnog" iz filma Štefica Cvek u raljama života, koji inferiornoj i splašenoj Štefici prijeti "igranjem" sve dok joj se ne vrati tetka iz Bosanske Krupe (na kraju ne bude ništa). Gospođa Kekin već dulje ljuti premijera.

Ona je zadnjih nekoliko mjeseci upozorila na nekoliko malverzacija koje građani skupo plaćaju, i još će. Hrvatska, tvrdila je, u javnom zdravstvenom sustavu ima tek dva javna PET/CT uređaja, dok su svi ostali u rukama privatnika. Novcem koji svake godine otiđe privatnicima moglo se, upozorila je, kupiti nekoliko vlastitih, javnih uređaja za državne bolnice, a ovako privatne klinike dobivaju 19 milijuna eura, a javne tek sedam. Ovih je dana objasnila da HDZ namjerava ozakoniti plaćanje od 60 do 90 eura za zdravstvene preglede djece koja se bave natjecateljskim sportom, koji su dosad stajali samo 40 kuna, pa trošak prebaciti na građane. Tako bi milijuni javnog novca opet išli u džepove privatnika ili bi se - ako do toga ne dođe - sportom mogla baviti samo djeca bogatih. S visoka se premijer obratio i gđi. Radojčić iz Možemo!. "Dušice, ovo ne ide kako smo si zamislili. Idemo brzo doma i onda ćemo mi na ulicu", rekao je Plenković. Na ulicu? Uličarski diskurs je već tu, kao i na Pantovčaku.

Idemo "na ulicu", igrat ćemo "malo čvršće" - što to znači? Vjerojatno ni sam Plenković ne zna. Zadnjih je dana nervozan kao nikad i radi silne pogreške. Rekao je kako je "međimurski krumpir sjajan" kao i lički - što je značilo - kupujte međimurski. Požalio se kako je deset puta dolazio u Gospić i nitko mu se nije žalio na otpad. Pa, nisu građani tu da mu se žale kako ih peku oči - nije on oftalmolog - nego institucije koje trebaju raditi svoj posao. Nije komentirao uništavanje Očevidnika, središnjeg registra otpada, iz kojega bi se vidjelo kad je tko što uvezao, ali je sistem sam uništio tragove (dokaze). Taj je registar izbrisao Tomislav Ćorić (T.Ć).

Umjesto hitne smjene (do koje ne može doći jer T.Ć. nije sam izveo tu operaciju, kojom su širom otvorena vrata uvozu otpada), Ćoriću je dana prilika za kontranapad. Izveo ga je na način koji sam po sebi zavređuje ostavku. "Kriminal u otpadu će se razvijati i dalje, to se zakonom ne može promijeniti", rekao je T.Ć. sažeto.

Čemu onda zakoni? Je li organizirani kriminal jedini organizirani sustav u zemlji? Kakva je svrha onda ministara, inspekcija, policije? Dok je Italija otkrićem ekomafije digla na noge karabinjere, provela seriju uhićenja, provela istrage i suđenja te u sljedećem desetljeću izgradila masu spalionica i energana, hrvatski ministri sliježu ramenima i tvrde da se tu ništa ne može.

"Svi ste vi poslušnici, morate prati ruke da ih vaš 'kapo' ne bi prljao, jer njegove se više ni varikinom ne mogu oprati", rekla je Mirela Ahmetović, zastupnica SDP-a, načelnica Općine Omišalj, predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

I ona je upozorila na Ćorićevo otvaranje vrata otpadu, "hitrorez" koji je mafiji pojednostavio uvoz, i održavanje sustava nakon promjene ministara. "Dok je 2019. potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić bio ministar zaštite okoliša i energetike, Vlada je donijela izmjene Zakona o državnom gospodarenju otpadom kojim je ukinula pravilo da se tri dana prije inspekciji zaštite okoliša mora najaviti prekogranična pošiljka otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. U obrazloženju tog zakona jasno stoji da se ta obveza briše jer se u praksi pokazala nepotrebnom i jer se ide u administrativno rasterećenje. Vi ste kao ministrica smatrali, ili smatrate, da je ta odredba nepotrebna jer biste u protivnom tražili hitnu izmjenu zakona još 2023., kad ste znali, i vi osobno, i vaš premijer, svi koji ovdje sjedite, što se događa u Gospiću, ali niste", rekla je Ahmetović, pa zapitala što se čini da se kriminalni sustav presiječe. Ministrica Vučković joj je rekla da o tome ništa nije znala jer je tad vodila resor poljoprivrede. Ćorića, skretničara na širokoj pruzi uvoza otpada, sustav i stranka zasad štite - ali time preuzimaju odgovornost za zagađenje Gospića.

"Vi niste predsjednik Vlade kojemu se slučajno događa korupcija, već predsjednik Vlade koji je mecena korupcije, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije", rekao je Hajdaš Dončić premijeru.

"Građanima je dosta da ih se laže, da ih se krade, da ih se truje. Ovo je vaš kraj. Jeste li toga svjesni", upitala ga je "mucica" Kekin. "Kad zaista treba biti hrabar i obračunati se s mafijom, manji ste od makova zrna. Vi niste svemoćni, vi ste nemoćni", zaključila je Kekin.

Na tvrdnju Sandre Benčić, koja je Plenkovića nazvala "Vučićevom budalom", HDZ je odgovorio priopćenjem. "Primitivna i neurotična gubitnica - wannabe premijerka opet je izgubila kompas i potvrdila da nije u stanju civilizirano raspravljati", rekla je Središnjica.

"Svi smo mi mucice. Veselim se igri nakon što njegova osuđena kriminalna organizacija doživi debakl na izborima", poentirala je Benčić.

Ni na kraju dana nije došla bonaca. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, ljevicu je nazvao "porfirijevskom". Upitan hoće li se kandidirati za predsjednika HDZ-a, rekao je: "Ja sam svoje ambicije u politici ispunio, desetu sam godinu predsjednik Sabora i mogu biti zadovoljan, to su moje ambicije". Potom je zagonetno nastavio: "Imam neke druge, to ću ekskluzivno reći, da učinim sve da porfirijevska ljevica ne dođe na vlast u Hrvatskoj, to su moje ambicije".

Što to znači? Žrtvovat će se da HDZ opet koalira s Mostom, pa makar žrtvovali Plenkovića? Kako god bilo, šteta je što smo na Saboru (ponovno) čuli puno više buke nego konstruktivnih tonova.

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’Vi želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, vi govorite o ekološkom terorizmu u Lici’

odlučan je bio premijer na aktualcu

’Vi tvrdite da u Lici treba proglasiti izvanredno stanje. Ja se ne slažem. Problem postoji, riješit ćemo ga...’

Hrvoje Zekanović predsjedniku SDP-a

"Siniša je maloprije viđen kako mu mama Sandra na Črnomercu zadovoljna kupuje sladoled. U biti, čak ga malo motivira..."

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"Gdje je vaša moć kad treba zaštititi zdravlje građana, obračunati se s organiziranim kriminalom? Vi niste svemoćni, vi ste nemoćni..."

Premijer je počastio zastupnicu Puljak

"Francuzi kažu coup de balai. Znate li što je coup de balai? To vam je metla. To ste vi dobili u Splitu na lokalnim izborima..".

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Stipe Šašlin (HDZ) oporbi

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