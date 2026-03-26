JESTE LI DOBILI OVU PORUKU? Zbog snijega i oluje ljudima je stigao alarm na mobitele!

Glasni alarm probudio je u četvrtak točno u 6 sati brojne građane na području Rijeke, Gorskog kotara i Like te područja Karlovca i okolice. Riječ je o sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), nacionalnom informacijskom sustavu uspostavljenom radi pravodobnog obavještavanja javnosti o izvanrednim situacijama, uz mogućnost slanja uputa za postupanje na ugroženim područjima putem mobilnih telefona i drugih suvremenih tehnologija.

Aktiviran je zbog najave izraženog pogoršanja vremenskih prilika na širem području Gorskog kotara. Stigla je velika i najavljivana promjena vremena. Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. Prema službenoj obavijesti Ravnateljstva civilne zaštite, očekuju se obilne snježne oborine praćene jakim vjetrom, što može uzrokovati mećavu, vijavicu i stvaranje snježnih zapuha tijekom dana.

Zbog takvih uvjeta moguće je brzo formiranje snježnog pokrivača, otežano i opasno odvijanje prometa te poremećaji u opskrbi energijom. Upravo zato sustav je aktiviran kako bi se građane na vrijeme upozorilo na rizike i potaknulo na oprez. Nadležne službe savjetuju izbjegavanje putovanja koja nisu nužna, praćenje službenih informacija te poduzimanje mjera samozaštite, osobito u područjima koja bi mogla biti najviše pogođena snijegom i jakim vjetrom.

Foto: DHMZ

'Prestrašili smo se ja i muž, grozan zvuk!', 'Bila sam već budna, ali me ipak prestrašilo', 'Alarm je zasvirao na mobitelima muža, djece i mene. Kad je to počelo pištati odjednom, prepala sam se živa', neki su od komentara.

Kako navode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak se očekuje nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije vrijeme, osobito na kopnu. Na Jadranu će biti pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno će biti i obilne oborine.

U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi.