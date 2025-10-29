Jeste li ga vidjeli? Ante (51) je nestao na području Splita

PU splitsko-dalmatinska objavila je informacije o Anti Tabaku (51), muškarcu koji je nestao 24. listopada u Splitu.

Na stranici Nestali.hr navode da je riječ o 187 cm visokom muškarcu, mršave građe i s tetovažom lava na lijevom ramenu.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - napominju iz policije.